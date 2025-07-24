У пилота разбившегося Ан-24 должно было состояться судебное заседание по делу о наркотиках

24 июля 2025, 15:33

«112»: у пилота разбившегося Ан-24 сегодня пройдет суд по делу о наркотиках

Фото: iStock/dongfang zhao

24 июля в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24, совершавший перелет из Благовещенска в Тынду. На борту находилось 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. К сожалению, власти подтвердили, что все находившиеся на борту погибли. Об этом информирует «РИАМО».