У пилота разбившегося Ан-24 должно было состояться судебное заседание по делу о наркотиках
24 июля в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24, совершавший перелет из Благовещенска в Тынду. На борту находилось 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. К сожалению, власти подтвердили, что все находившиеся на борту погибли. Об этом информирует «РИАМО».
Особое внимание к этому происшествию привлекло то, что один из пилотов, Кирилл П., должен был явиться в Октябрьский районный суд Иркутска в тот же день на заседание по делу о наркотиках. Летчик проходил по делу об отказе от медицинского освидетельствования в связи с употреблением наркотических или психотропных веществ. Судебное разбирательство началось еще в конце мая, и пилоту грозил штраф в размере 5000 рублей или арест на 15 суток.
Заседание суда было назначено на 17:45, и теоретически летчик мог бы успеть на процесс, если бы не трагическая судьба, которая свела на нет его планы. Теперь обстоятельства крушения Ан-24 будут тщательно расследованы.
Ранее сообщалось, что в коммуне Аццано-Мелла, Италия, произошла авиакатастрофа: на шоссе упал самолёт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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