Названа причина блэкаута в Калининграде
На Калининградской ТЭЦ‑2 отключилась часть оборудования из‑за срабатывания противоаварийной автоматики, из-за чего в городе пропало электричество. Об этом пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на региональное правительство.
Согласно полученным данным, нагрузку с ТЭЦ‑2 оперативно перенаправили на другие электростанции Калининградской генерации. Сейчас специалисты поэтапно возвращают оборудование в работу и восстанавливают электроснабжение потребителей.
В «Россети Янтарь» уточнили, что на их объектах технологических нарушений не зафиксировано. По словам представителя организации, причина отключения кроется в срабатывании автоматики на ТЭЦ‑2. Электроснабжение всех потребителей планируют полностью восстановить в течение часа.
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