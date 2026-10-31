Названа причина блэкаута в Калининграде

31 октября 2026, 02:30

Авария на ТЭЦ привела к отключению электричества в Калининграде

Фото: iStock/zhengzaishuru

На Калининградской ТЭЦ‑2 отключилась часть оборудования из‑за срабатывания противоаварийной автоматики, из-за чего в городе пропало электричество. Об этом пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на региональное правительство.