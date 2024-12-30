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У еще одного самолета Boeing B737 корейской компании Jeju Air возникли проблемы с шасси

Yonhap: еще у одного самолета Jeju Air нашли проблемы с шасси вскоре после вылета
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air столкнулся с техническими проблемами с шасси вскоре после взлета. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Авиалайнер Boeing B737-800 выполнял рейс 7C101 из аэропорта Кимпхо в Чеджу. Проблема была обнаружена экипажем спустя несколько минут после взлета, и самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

«Рейс Jeju Air, выполнявший рейс в Южной Корее в понедельник, вернулся в аэропорт вылета из-за той же проблемы с шасси, которая была выявлена в смертельной катастрофе с участием другого самолета той же модели накануне», — пишет агентство.


Ранее, 29 декабря, в аэропорту Муан в Южной Корее произошла трагедия: пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Jeju Air не смог завершить посадку и врезался в ограждение. Авиакатастрофа повлекла за собой огромное количество жертв, из 181 человека на борту погибло 179. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
#самолет
#рейсы
#авиа южная корея
#происшествие
Петарда оторвала подростку кисть в одном из ТЦ Нижнего Новгорода
29 декабря 2024, 18:35

Фото: iStock/Nenadpress

В торговом центре «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде 13-летний подросток взорвал петарду и лишился кисти. Об этом сообщили в МЧС России.
Несчастный случай случился на фудкорте. Сидя там вместе с друзьями, подросток поджег петарду, в результате чего произошел взрыв.

Отмечается, что люди поблизости начали разбегаться, решив, что произошел теракт. По данным ведомства, пострадавший доставлен в больницу в стабильном состоянии, однако «все пальцы руки поражены, планируется оперативное вмешательство». Иные подробности в настоящее время уточняются.

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#тц
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Россияне не пострадали при нападении акулы в Красном море
Генконсульство РФ: россияне не пострадали при нападении акулы в Красном море
29 декабря 2024, 18:16

Фото: iStock/solarseven

В результате нападения акулы в районе египетского города Марса-Алам граждане России не пострадали. Об этом сообщило генконсульство РФ в Хургаде.
В генконсульстве порекомендовали россиянам, отдыхающим в Египте, проявлять повышенную осторожность во время купания. В ведомстве также призвали неукоснительно следовать всем предписаниям властей страны, которые касаются запретов на купание, дайвинг и иные действия.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, на курорте Египта акула напала на двух туристов, одного из них спасти не удалось. Уточняется, что трагедия произошла за пределами зоны плавания.

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#акула
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В Анапе зафиксировали новый выброс мазута
Оперштаб Краснодарского края: в Анапе заметили повторный выброс мазута
29 декабря 2024, 14:53

Фото: iStock/dehooks

В Анапе зафиксировали новый выброс мазута на берег. Об этом информирует Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.
Уточняется, что на месте инцидента работают 50 специалистов. По данным оперштаба, в течение дня планируется собрать нефтепродукты с прибрежной полосы и очистить всю территорию.

Напомним, на Черноморском побережье продолжается уборка мазута, который вылился в море после крушения двух танкеров в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря. Оба танкера перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, и, по предварительным данным, в воды моря попало около 3,7 тысячи тонн опасных веществ.

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#уборка
#море
#нефть
#чёрное море
#анапа
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Алиев: разбившийся в Актау самолет получил повреждения из-за обстрела с земли
29 декабря 2024, 14:24

Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный и разбившийся вблизи города Актау, получил повреждения вследствие обстрела с земли. Об этом заявил в интервью азербайджанскому государственному телеканалу AzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По словам Алиева, окончательная версия авиакатастрофы станет известна после вскрытия черных ящиков. Он добавил, что воздушное судно было приведено в неуправляемое состояние средствами РЭБ.

Алиев заключил, что в результате огня с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.

Напомним, трагедия произошла утром, 25 декабря, когда авиалайнер выполнял рейс Баку — Грозный. Погибли оба пилота, которые незадолго до падения успели сообщить о происходящем. Известно, что они увели падающее воздушное судно от жилых домов, чтобы избежать жертв. По информации властей, на борту находились 67 человек. Из них 38 погибли, а 29 выживших были госпитализированы.

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#трагедия
#судно
#человек
#крушение
#путин
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Названо количество погибших при крушении самолета в Южной Корее
Yonhap: 176 человек погибли при крушении самолета в Южной Корее
29 декабря 2024, 13:53

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее извлекли спасатели, передает Yonhap.
«По состоянию на 18:10 (по местному времени, по мск 12:10) пожарная служба объявила, что 176 человек были извлечены с места аварии в аэропорту Муан», — гласит публикация.
Трагедия произошла на территории международного аэропорта Муан в воскресенье, 29 декабря. Лайнер, выполнявший рейс из Таиланда в Южную Корею, миновал взлетно-посадочную полосу, врезавшись в ограждение. На борту находился 181 человек. Кроме того, сообщалось об отмене всех рейсов в связи с произошедшим.

Перед этим стало известно, что сделала компания-собственник разбившегося лайнера. Подробнее в материале «Радио 1».

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#мир
#южная корея
#самолёты
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#новости
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78.ru: семимесячный малыш скончался в Ленобласти
29 декабря 2024, 13:38

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Семимесячный малыш умер в Ленобласти. Про предварительной версии, ребенок мог захлебнуться рвотными массами, пишет портал 78.ru. По информации журналистов, у мальчика было генетическое заболевание, а в ноябре он перенес операцию.
Накануне мама малыша покормила его и уложила спать, через полтора часа женщина заметила, что он не дышит. Мать не стала ждать медиков и повезла сына в медцентр, где он, к сожалению, скончался. Врачи попытались реанимировать маленького пациента, но тщетно.

В настоящее время идет проверка, выясняются причины случившегося.

Перед этим стало известно, за что задержали москвича. Отмечено, что фигуранту 33 года. Возбуждено уголовное дело.

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#мир
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#смерть
#ленинградская область
#новости
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Генерала Попова могут освободить из-под стражи и отправить на СВО
Mash: арестованного генерала Ивана Попова могут освободить и отправить на СВО
29 декабря 2024, 12:46

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого арестовали по делу о мошенничестве, в ближайшее время могут освободить из-под стражи и отправить в зону СВО. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что российское оборонное ведомство уже согласилось на это. На сегодняшний день Попов ожидает оформления документов.

Примечательно, что суд над ним продолжается.

Напомним, Ивана Попова арестовали 17 мая текущего года. Согласно данным следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката, предназначенного для гуманитарной помощи. Стоимость материалов насчитывает более 130 млн рублей.

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#сво
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Аэропорт Муан в Южной Корее отменил все рейсы после крушения самолета
29 декабря 2024, 11:50

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Все рейсы, включая внутренние, отменил южнокорейский международный аэропорт Муан после крушения лайнера Jeju Air, передает Чунан Ильбо.
«Все рейсы, которые должны были прибыть в международный аэропорт Муана в этот день, также были отменены», — гласит публикация.
По информации корпорации аэропортов Кореи, приостановили регистрацию на рейс Jeju Air 7C341, который должен был совершить полет на Чеджу и другие.

Борт Boeing 737-800 рейсом Таиланд-Южная Корея влетел в ограждение, минуя взлетно-посадочную полосу, после чего — загорелся. Уточняется, что на борту рейса 7C 2216 находился 181 человек.

Перед этим сообщалось об увеличении количества жертв крушения воздушного судна в Южной Корее.

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#мир
#южная корея
#самолёты
#крушение
#новости
#рейсы
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Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичными ядами
СК РФ: погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали инсектицидами
29 декабря 2024, 11:04

Фото: iStock/Fedorovekb

Погибшие в селе Красная Сопка Красноярского края четверо детей более 10 часов вдыхали токсичные вещества из-за распыленных средств от насекомых. Об этом заявил ТАСС руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасии Артем Кротов.
По словам Кротова, токсические пиретроиды могли попасть в организм детей несколькими путями — через кожу и слизистые, при вдыхании, а также при употреблении загрязненной пищи. Представитель ведомства пояснил, что в организмах погибших детей выявили превышение в 2,5 тыс раз содержания белка тропонина, который является маркером повреждения сердечной мышцы.

Напомним, трагедия произошла в конце сентября этого года. Шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина продуктами из местного магазина. Из всей семьи выжили лишь родители.

Ранее сообщалось, что 20 детей отравились в кадетском училище в подмосковных Луховицах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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