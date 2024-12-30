У еще одного самолета Boeing B737 корейской компании Jeju Air возникли проблемы с шасси

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Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air столкнулся с техническими проблемами с шасси вскоре после взлета. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Авиалайнер Boeing B737-800 выполнял рейс 7C101 из аэропорта Кимпхо в Чеджу. Проблема была обнаружена экипажем спустя несколько минут после взлета, и самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета.
Ранее, 29 декабря, в аэропорту Муан в Южной Корее произошла трагедия: пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Jeju Air не смог завершить посадку и врезался в ограждение. Авиакатастрофа повлекла за собой огромное количество жертв, из 181 человека на борту погибло 179. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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«Рейс Jeju Air, выполнявший рейс в Южной Корее в понедельник, вернулся в аэропорт вылета из-за той же проблемы с шасси, которая была выявлена в смертельной катастрофе с участием другого самолета той же модели накануне», — пишет агентство.
Ранее, 29 декабря, в аэропорту Муан в Южной Корее произошла трагедия: пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Jeju Air не смог завершить посадку и врезался в ограждение. Авиакатастрофа повлекла за собой огромное количество жертв, из 181 человека на борту погибло 179. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Мария Моисеева