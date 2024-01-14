Названы три версии пожара на складе Wildberries

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На текущий момент рассматриваются три возможные причины пожара на складе Wildberries в Шушарах, сообщает РБК, ссылаясь на информацию, полученную от источника, близкого к МЧС.
Первой версией называется поджог извне неопределенными лицами. Если эта версия будет подтверждена, то возможно возбуждение уголовного дела.
Второй версией могло стать неосторожное обращение с огнем, а третьей — аварийная работа электросети.
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Второй версией могло стать неосторожное обращение с огнем, а третьей — аварийная работа электросети.
«В настоящее время расследуется вопрос о том, произошло ли короткое замыкание, следы которого обнаружены, в качестве первичной причины пожара или в результате самого пожара, как вторичного фактора», - сообщил источник.Читайте также:
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Артем Кузьмин