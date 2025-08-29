Стая обезьян растерзала пожилого фермера: животные месяцами терроризируют деревню
В Индии стая обезьян растерзала пожилого фермера. Об этом сообщает Daily Mail.
Последним днем для 67-летнего Рамнатх Чаудхари стал день, когда он собирал корм для скота на поле. Обезьяны внезапно напали на него, повалили на землю и нанесли множественные ранения. Попытки местных жителей помочь оказались тщетны — мужчина в тяжелом состоянии попал в больницу, где вскоре скончался.
По словам сельчан, эти приматы давно терроризируют население: кусают людей и портят имущество. Однако до недавнего времени еще ни один случай не заканчивался чьей-то смертью, этот — первый.
Полиция обратилась в лесной департамент с просьбой отловить животных и переселить их в другое место, но там отказались, сославшись на то, что обезьяны исключены из списка охраняемых видов и контроль за ними возложен на местные органы власти.
