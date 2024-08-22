Названо число цистерн на пароме в порту «Кавказ»

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На горящем в порту «Кавказ» пароме находились 30 цистерн с топливом, сообщил руководитель Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков у себя в Telegram-канале.
«На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется», — говорится в сообщении чиновника.Ранее сообщалось, что Киев атаковал паром с топливом в порту «Кавказ». На место происшествия направили пожарный поезд. По предварительным данным, на пароме могли находиться пять человек.
О дыме с Таманского полуострова перед этим сообщили юзеры в сети. Позже в оперштабе официально подтвердили информацию.
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Никита Кротов