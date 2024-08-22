Очевидцы сообщают о попытках удара по порту «Кавказ» со стороны ВСУ

Фото: istockphoto/Vyacheslav Makaryev
О попытках нанести удар по порту «Кавказ» со стороны боевиков ВСУ сообщают пользователи, передает Baza. Журналисты также сообщили о дыме на Таманском полуострове. Проезд по Керченскому мосту закрыли. Официальных данных не сообщается.
Ранее была информация что движение по Крымскому мосту приостановили на 45 минут. Уточнялось, что граждан, находящихся в зоне досмотра и на мосту, просили сохранять спокойствие. Позже сообщили, что движение по переправе возобновлено.
Кроме того, на 14:00 со стороны Тамани стояли в очереди 70 машин. Примерное время ожидание прогнозировалось в три часа.
Перед этим в сети появились кадры разрушенного взрывом газа дома в Кизеле, расположенном в Пермском крае.
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Кроме того, на 14:00 со стороны Тамани стояли в очереди 70 машин. Примерное время ожидание прогнозировалось в три часа.
Перед этим в сети появились кадры разрушенного взрывом газа дома в Кизеле, расположенном в Пермском крае.
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Никита Кротов