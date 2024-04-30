Названо число лишившихся гражданства РФ иностранцев за полгода

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Около 400 иностранцев лишили гражданства России из-за преступлений за полгода, пишет ТАСС.
Об этом сообщает МВД России. Уточняется, что столько времени прошло с момента принятия закона об увеличении числа статей Уголовного кодекса, касающихся аннулирования паспортов.
С октября прошлого года гражданство России бывших иностранцев, которые совершили отдельные преступления или представляют угрозу нацбезопасности, подлежит прекращению, а паспорт — изъятию.
Лишать гражданства могут за распространение фейков о ВС РФ, диверсии, дискредитацию армии, призывы к введению санкций и развязыванию войны, дезертирство, уклонение от воинских обязанностей и не только.
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С октября прошлого года гражданство России бывших иностранцев, которые совершили отдельные преступления или представляют угрозу нацбезопасности, подлежит прекращению, а паспорт — изъятию.
Лишать гражданства могут за распространение фейков о ВС РФ, диверсии, дискредитацию армии, призывы к введению санкций и развязыванию войны, дезертирство, уклонение от воинских обязанностей и не только.
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Алёна Самарева