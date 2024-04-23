Бывший глава МВД Польши Каминьский обозвал главу парламентской комиссии свиньёй

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Бывший глава министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминьский назвал свиньёй председателя парламентской комиссии Дариуша Йоньского. После этого он покинул зал заседаний, где его допрашивали.
В Польше была создана специальная комиссия по расследованию нарушений в ходе подготовки к выборам 2020 года, которые из-за пандемии было решено проводить по почте и которые в итоге так и не состоялись. На официальных ресурсах польского Сейма транслировался допрос Каминьского в качестве свидетеля, так как будучи в то время министром внутренних дел он принимал участие в подготовке выборов.
Допрос касался встречи нескольких польских чиновников на вилле Матеуша Моравецкого, где они обсуждали подготовку к выборам президента. По словам свидетелей, во время той встречи Каминьский вдруг «впал в бешенство» и заявил, что «действия правительства достойны заключения в тюрьму».
Глава комиссии Йоньский предположил, что экс-министр внутренних дел во время совещания был пьян и прямо спросил об этом Каминьского.
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Допрос касался встречи нескольких польских чиновников на вилле Матеуша Моравецкого, где они обсуждали подготовку к выборам президента. По словам свидетелей, во время той встречи Каминьский вдруг «впал в бешенство» и заявил, что «действия правительства достойны заключения в тюрьму».
Глава комиссии Йоньский предположил, что экс-министр внутренних дел во время совещания был пьян и прямо спросил об этом Каминьского.
«Уважаемый господин. Вы свинья», — сказал в ответ на это бывший министр, после чего покинул зал заседаний.
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Александр Бойцов