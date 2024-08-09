Названо число пассажиров разбившегося в Бразилии самолёта

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На борту разбившегося в Бразилии пассажирского самолёта находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщил новостной портал G1.
Отмечается, что самолёт, следовавший по маршруту Каскавель – Гуарульюс, упал недалеко от города Виньеду в штате Сан-Паулу.
В настоящее время на месте крушения работают сотрудники полиции и спасатели.
Ранее Telegram-каналы публиковали видео падения самолёта, рассчитанного на 68 пассажиров. На кадрах видно, что сначала он начал крутиться вокруг своей оси, постепенно снижаясь. После этого он скрылся из поля зрения очевидцев за лесным массивом. Затем оттуда начал подниматься густой чёрный дым.
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В настоящее время на месте крушения работают сотрудники полиции и спасатели.
Ранее Telegram-каналы публиковали видео падения самолёта, рассчитанного на 68 пассажиров. На кадрах видно, что сначала он начал крутиться вокруг своей оси, постепенно снижаясь. После этого он скрылся из поля зрения очевидцев за лесным массивом. Затем оттуда начал подниматься густой чёрный дым.
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Анастасия Чинкова