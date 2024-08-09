Пассажирский самолёт упал в Бразилии – видео

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В Бразилии упал пассажирский самолёт, вмещающий 68 человек. Об этом сообщает новостной портал G1.
Отмечается, что самолётом владеет авиакомпания Voepass Linhas Aéreas. В пятницу он вылетел из Каскавеля в Гуарульюс.
Трагедия произошла в населённом пункте Виньеда в штате Сан-Паулу.
На опубликованных очевидцами кадрах видно, как самолёт начинает кружиться вокруг своей оси, после чего скрывается за лесным массивом. На ряде кадров после этого виден чёрный густой дым, поднимающийся в небо.
В настоящее время отсутствует информация о пострадавших при крушении. Также неизвестно, сколько всего человек находилось на борту.
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Анастасия Чинкова