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Пассажирский самолёт упал в Бразилии – видео

Портал G1: в Бразилии упал пассажирский самолёт на 68 мест
09 августа 2024, 20:23
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

В Бразилии упал пассажирский самолёт, вмещающий 68 человек. Об этом сообщает новостной портал G1.


Отмечается, что самолётом владеет авиакомпания Voepass Linhas Aéreas. В пятницу он вылетел из Каскавеля в Гуарульюс.

Трагедия произошла в населённом пункте Виньеда в штате Сан-Паулу.



На опубликованных очевидцами кадрах видно, как самолёт начинает кружиться вокруг своей оси, после чего скрывается за лесным массивом. На ряде кадров после этого виден чёрный густой дым, поднимающийся в небо.

В настоящее время отсутствует информация о пострадавших при крушении. Также неизвестно, сколько всего человек находилось на борту.

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#самолет
#бразилия
#крушение
Названо число пассажиров разбившегося в Бразилии самолёта
На борту разбившегося в Бразилии самолёта было 58 пассажиров и 4 члена экипажа
09 августа 2024, 20:54

Фото: iStock/Diy13

На борту разбившегося в Бразилии пассажирского самолёта находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщил новостной портал G1.
Отмечается, что самолёт, следовавший по маршруту Каскавель – Гуарульюс, упал недалеко от города Виньеду в штате Сан-Паулу.

В настоящее время на месте крушения работают сотрудники полиции и спасатели.

Ранее Telegram-каналы публиковали видео падения самолёта, рассчитанного на 68 пассажиров. На кадрах видно, что сначала он начал крутиться вокруг своей оси, постепенно снижаясь. После этого он скрылся из поля зрения очевидцев за лесным массивом. Затем оттуда начал подниматься густой чёрный дым.

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#самолет
#крушение
#бразилия
#пассажиры
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Суд арестовал экс-замгендиректора «Москонцерта» по делу о взятке
09 августа 2024, 20:47

Фото: iStock/Rawf8

Савеловский суд Москвы арестовал экс-замгендиректора «Москонцерта» Максима Шатковского по делу о взятке. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что решением суда ему, а также Владиславу Любичеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия Шатковский, ранее занимавший пост заместителя генерального директора ГБУК «Москонцерт» получил взятку, а его посредником был Владислав Любичев, занимавший тогда пост начальника хозяйственного отдела.

Суд установил срок ареста до 25 сентября текущего года.

Постановление пока не вступило в силу, поэтому его можно обжаловать в апелляционной инстанции.

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ФСБ задержала мужчину за съёмку последствий атаки ВСУ на Курскую область
#суд
#москва
#взятка
#арест
#приговор
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Мужчина обстрелял полицейских при проверке документов в Дагестане
09 августа 2024, 19:39

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Дагестане разыскивают мужчину, обстрелявшего полицейских при проверке документов. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.
Отмечается, что после инцидента со стрельбой двое сотрудников полиции были госпитализированы с ранениями.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники полиции остановили автомобиль Лада Калина на трассе Хасавюрт-Тлох. Водителем оказался 41-летний Али Делимханов, уроженец Чечни. Когда полицейские попросили предоставить документы, он открыл по ним огонь и скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что девятилетний житель Каспийска в Дагестане в шутку сообщил полиции о террористах в мечети. После этого мальчика поставили на учёт, а его родители теперь обязаны выплатить штраф.

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#дагестан
#полицейские
#стрельба
#розыск
#госпитализация
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Стало известно, сколько человек попали в больницы после обстрелов ВСУ в Курской области
Мурашко: в больницах находятся 55 пострадавших от обстрелов в Курской области
09 августа 2024, 19:14

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

55 человек, пострадавших от обстрелов в Курской области, находятся на стационарном лечении. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Среди них, по его данным, восемь детей.
«На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах украинскими националистами в Курской области, среди них восемь детей», — заявил Мурашко журналистам.
Ранее соообщалось, что боевики ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курской области, если те будут выходить из своих домов. Как рассказал Владимир Севрюков из села Заолешенка, украинские военные повесили флаги на несколько зданий и оставили мирное население в качестве живого щита.

Также, по данным Forbes, оказалось, что в атаке на Курскую область принимают участие боевики 80-й бригады ВСУ, которая в 2022 году расстреливала пленных. Издание заявило, что подразделение вошло в Курскую область, на основании видео из социальных сетей. На кадрах видно колонну ВСУ, которая состоит из советской и американской техники. Сообщается, что подобный транспорт есть только у 80-й бригады.

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#население
#всу
#вс рф
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В Москве пассажиры автобуса скрутили пенсионера за слова о ЧВК «Вагнер»
09 августа 2024, 18:29

Фото: iStock/Dzurag

В Москве пассажиры автобуса жёстко скрутили пенсионера, который, как им показалось, оскорбил бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что инцидент произошёл в районе Зарядья. Когда автобус проезжал мимо мемориала бойцам ЧВК, 87-летний пассажир Дмитрий Гринчий негативно высказался в адрес военных.

Это услышали другие пассажиры, которые жёстко скрутили пенсионера и силой вытолкали его из автобуса. После этого они передали его сотрудникам полиции. Однако в итоге задержаны были все трое.

После беседы с пенсионером полицейские, даже не составляя протокол, отпустили его. Однако Гринчий всё же написал заявление об избиении в отношении своих обидчиков.

Адвокат пенсионера сообщил, что у него зафиксированы следы от побоев, а после столкновения пропал слуховой аппарат стоимостью свыше 100 тысяч рублей.

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Появилось видео с раненым военкором Поддубным сразу после атаки дрона ВСУ

Школьники заставили мальчика выпить мочу из бутылки в Новосибирске
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#москва
#автобус
#пассажиры
#инцидент
#полицейские
#чвк
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Появилось видео с раненым военкором Поддубным сразу после атаки дрона ВСУ
09 августа 2024, 17:37

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Окровавленный военкор ВГТРК Евгений Поддубный после атаки украинского дрона в Курской области вышел на дорогу в поисках помощи. Кадры публикует журналистка ВГТРК Ольга Скабеева.
«Человек — скала! Сам идёт. И даже ловит машину. Шеф, — говорит, — до больницы подбросишь? Просто невероятно!» — написала Скабеева в своем Telegram-канале.


По последним данным, сейчас Поддубного перевели из шокового зала в реанимацию ожогового отделения. Он дышит сам с помощью кислородной маски, имеет отменный аппетит и в серьезных операциях не нуждается.

Ранее сообщалось, что Поддубного спас местный житель, который ехал из города Суджи. Он был найден лежащим на обочине дороги.

Напомним, автомобиль военкора был атакован украинским дроном. Сначала считалось, что он погиб, однако позже появилась информация о том, что он ранен, но жив.

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Ела стиральный порошок: как умирала трехлетняя девочка, которую мать бросила в запертой квартире
09 августа 2024, 17:37

Фото: iStock/jrmiller482

В Кирове незадолго до своего дня рождения от голода скончалась маленькая девочка. Мать заперла трехлетнюю дочь в квартире и уехала по своим делам. О последних днях жизни ребенка и мотивах матери расскажет редакция «Радио 1».

В Кирове мать заперла ребенка и уехала


21-летняя Мария Пленкина из Кирова заперла свою трехлетнюю дочь в квартире и уехала по своим делам. Отсутствовала девушка более пяти дней. Позже выяснится, что все это время Пленкина находилась у своей подруги. Она заверяла, что с ребенком все в порядке и он находится под присмотром взрослых. Первой тревогу забила мать девушки. Из разговора с дочерью она поняла, что малышка находится дома одна. Прибыв в квартиру к дочери, женщина обнаружила уже мертвую внучку.

Фото: iStock/Giuda90

Под открытыми окнами квартиры были разбросаны детские игрушки. Бросая их, девочка пыталась привлечь внимание прохожих, но на ее сигналы никто не обратил внимания.

Мучительная смерть от голода


Проведенная экспертиза показала, что трехлетняя малышка скончалась от переохлаждения, обезвоживания и голода. Установлено, что за некоторое время до смерти девочка ела стиральный порошок, видимо, чтобы утолить голод.

Приговор суда


Молодую мать приговорили к 13-ти годам лишения свободы. Приговор девушка встретила безэмоционально, заявив лишь то, что любила дочь. До своего четырехлетия малышка не дожила всего несколько дней.

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Школьники заставили мальчика выпить мочу из бутылки в Новосибирске
09 августа 2024, 17:03

Фото: iStock/AlexLinch

В Новосибирске двое ребят заставили выпить шестилетнего мальчика мочу из бутылки. Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка, ее слова передает kp.ru.
Инцидент произошел во дворе на улице Забалуева.

«Сын вышел погулять во двор, а два мальчика стали к нему приставать. У них была пластиковая бутылка с мочой, они окружили сына и заставляли его выпить из этой бутылки. Он потом сказал мне: «Мама, я хотел от них отвязаться, поэтому согласился!» — рассказала мама пострадавшего мальчика.

Защитила ребенка его 18-летняя сестра, которая проходила мимо детской площадки. Она заметила, что брата обижают мальчики примерно 11-12 лет.

Мать ребенка обратилась в полицию с заявлением, она хочет, чтобы родителей юных хулиганов привлекли к ответственности.

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Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована у сотрудников крупного мясокомбината
В Москве 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината заразился ОКИ
09 августа 2024, 15:54

Фото: iStock/Staras

В инфекционные стационары Москвы поступили сотрудники Черкизовского мясокомбината, заболевшие острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
Отмечается, что ведомство продолжает проводить эпидемиологическое расследование по факту заболевания сотрудников мясокомбината ОКИ. На данный момент в инфекционные отделения столичных больниц доставлен 31 заболевший. Все они употребляли в пишу обеденные блюда в закрытой столовой на предприятии.

Там специалисты взяли суточные пробы готовых блюд, сырья, воды, а также смывы с поверхностей, рук и одежды персонала.

Во время проведения расследования были изъяты продукты без маркировки и с истёкшим сроком годности общим весом 793 килограмма.

В настоящее время Черкизовский мясокомбинат опечатан, а столовая закрыта из-за выявленных нарушений санитарного законодательства России.

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