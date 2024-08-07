Появились фото с места крушения летевшего с Сахалина самолета

Фото: istockphoto / Diy13
Появились кадры с места крушения легкомоторного самолета в Приморском крае. Соответствующие снимки были опубликованы Дальневосточной транспортной прокуратурой в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Приморье пропал самолет. Он потерпел крушение в Шкотовском муниципальном округе.
Воздушное судно Bristell RG вылетело с аэродрома Пушистый (Сахалинская область) и направлялось в Шкотовский район Приморского края. На борту находились частный пилот и бизнесмен Сергей Федоров, а также пассажирка Алена Калагурова, в результате трагедии погибли пилот и пассажир.
На кадрах видны части самолета, раскиданные по лесу. Также можно заметить тело одного из двух людей, погибших при крушении. По факту падения самолета возбуждено уголовное дело.
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Воздушное судно Bristell RG вылетело с аэродрома Пушистый (Сахалинская область) и направлялось в Шкотовский район Приморского края. На борту находились частный пилот и бизнесмен Сергей Федоров, а также пассажирка Алена Калагурова, в результате трагедии погибли пилот и пассажир.
На кадрах видны части самолета, раскиданные по лесу. Также можно заметить тело одного из двух людей, погибших при крушении. По факту падения самолета возбуждено уголовное дело.
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Дарья Осипова