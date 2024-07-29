Названо число пострадавших при сходе пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом

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Более 20 человек пострадали при столкновении поезда и грузового автомобиля в Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По предварительным данным, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
При этом Shot пишет о 37 пострадавших, из которых шестеро детей. Четыре человека уже отвезли в больницу. По данным канала, одной женщине зажало ноги, в настоящее время её спасением занимаются представители экстренных служб.
Напомним, ЧП произошло с поездом Казань — Адлер в районе станции Котельниково. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель грузовика, который пытался преодолеть переезд на красный свет прямо перед поездом. В результате поезд протаранил кабину грузового автомобиля. Водитель госпитализирован. В составе находилось порядка 800 пассажиров.
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При этом Shot пишет о 37 пострадавших, из которых шестеро детей. Четыре человека уже отвезли в больницу. По данным канала, одной женщине зажало ноги, в настоящее время её спасением занимаются представители экстренных служб.
Напомним, ЧП произошло с поездом Казань — Адлер в районе станции Котельниково. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель грузовика, который пытался преодолеть переезд на красный свет прямо перед поездом. В результате поезд протаранил кабину грузового автомобиля. Водитель госпитализирован. В составе находилось порядка 800 пассажиров.
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Элина Позднякова