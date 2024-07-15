Человек погиб после столкновения двух поездов в Белгородской области

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Два поезда столкнулись в Белгородской области. Один человек погиб. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл с сотрудниками Лебединского горно-обогатительного комбината. Сообщается, что один поезд выезжал из тупика, однако сломался. Ремонтная бригада стала чинить состав, но не закрепила его должным образом. Поезд скатился вниз на скорости 100 км/ч. Он врезался в другой локомотив.
Два человека были госпитализированы в больницу Старого Оскола. Один из них сегодня умер. Комбинат собирается оказать поддержу и помощь погибшему.
Ранее сообщалось, что вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Ховрино в столице. Все произошло при маневрировании. Информация о пострадавших не поступала.
Появилось видео с допросом матери мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* внесен в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов
Два человека были госпитализированы в больницу Старого Оскола. Один из них сегодня умер. Комбинат собирается оказать поддержу и помощь погибшему.
Ранее сообщалось, что вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Ховрино в столице. Все произошло при маневрировании. Информация о пострадавших не поступала.
Появилось видео с допросом матери мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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В Ростове-на-Дону циркач сорвался с высоты на представлении
* внесен в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов
Дарья Осипова