Человек погиб после столкновения двух поездов в Белгородской области

Начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков назвал главную ошибку службы безопасности 45-го американского лидера и кандидаты в президенты Дональда Трампа. Комментируя «Ленте.ру» совершенное на Трампа покушение, Коржаков подчеркнул, что на мероприятии, где произошло нападение, было слишком мало сотрудников службы безопасности с учетом количества людей.