Названо число жертв страшного пожара в Южной Корее
Не менее 10 человек погибли при пожаре на заводе автозапчастей в городе Тэджон в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Yonhap.
По его данным, тела погибших нашли на втором и третьем этажах здания. Еще 59 человек пострадали, а четверо числятся пропавшими без вести. Возгорание возникло 20 марта около 13:17 по местному времени (07:17 мск). В момент ЧП на предприятии находились примерно 170 рабочих.
На тушение направили 240 человек и около 70 единиц техники. Пожарные не могли войти в здание из-за угрозы обрушения и наличия внутри 200 килограммов натрия. Спасатели начали разбирать конструкции только после того, как специалисты подтвердили безопасность входа.
Премьер-министр страны Ким Мин Сок поручил местным экстренным службам использовать все доступные средства и личный состав для борьбы с огнем.
