Петербурженку задержали за оправдание теракта против журналиста Татарского

13 ноября 2025, 11:37

Жительницу Петербурга задержали за оправдание теракта против военкора Татарского

Петербурженку задержали по делу о публичном оправдании терроризма за публикации в соцсетях, в которых она восхваляла теракт апреля 2023 года. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.