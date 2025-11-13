Петербурженку задержали за оправдание теракта против журналиста Татарского
Петербурженку задержали по делу о публичном оправдании терроризма за публикации в соцсетях, в которых она восхваляла теракт апреля 2023 года. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным следствия, в результате взрыва в кафе на Университетской набережной погиб военный корреспондент Владлен Татарский, более 40 человек получили ранения и увечья. Обыск прошёл в квартире в Московском районе Северной столицы.
Задержанная — безработная, уроженка Петрозаводска 1989 года рождения. Ей предъявили обвинение. Правоохранители также проверяют возможную причастность женщины к другим преступлениям террористического характера.
Исполнителем теракта признали Дарью Трепову*, включённую в перечень террористов и экстремистов. В январе 2024 года Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге назначил ей 27 лет колонии общего режима, два года ограничения свободы и штраф в 600 тыс. рублей.
Это крупнейший из когда‑либо вынесенных в России сроков для женщины.
Читайте также: