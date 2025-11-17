Угрожавший взорвать дом в Первоуральске мужчина задержан
В Первоуральске силовики задержали местного жителя, который угрожал взорвать жилой дом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Как уточнили в МВД, ранее судимый мужчина вёл себя агрессивно и неадекватно в одной из квартир жилого дома. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и вывели подозреваемого в наручниках.
Правонарушитель доставлен в отделение полиции. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Опасных предметов в квартире не обнаружено.
В пресс-службе Следственного управления СК по региону добавили, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее появилась информация, что житель Первоуральска взял женщину и ребенку в заложники, после чего объявил о намерениях взорвать дом.
