Угрожавший взорвать дом в Первоуральске мужчина задержан

Фото: istockphoto / AlexRaths

В Первоуральске силовики задержали местного жителя, который угрожал взорвать жилой дом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.



Как уточнили в МВД, ранее судимый мужчина вёл себя агрессивно и неадекватно в одной из квартир жилого дома. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и вывели подозреваемого в наручниках.

Правонарушитель доставлен в отделение полиции. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Опасных предметов в квартире не обнаружено.

В пресс-службе Следственного управления СК по региону добавили, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее появилась информация, что житель Первоуральска взял женщину и ребенку в заложники, после чего объявил о намерениях взорвать дом.

Александр Огарёв

