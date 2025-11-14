Украинские спецслужбы пытались устроить теракт в Москве
ФСБ предотвратила теракт в Москве, который готовили украинские спецслужбы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Злоумышленники планировали убить высокопоставленного российского госслужащего на Троекуровском кладбище. Взрыв должен был произойти во время визита чиновника к могилам родственников. Для слежки за жертвой рядом с захоронением установили вазу с камерой. Это устройство передавало видео за границу. Исполнителями теракта стали нелегальный мигрант и наркозависимая супружеская пара. Последние согласились на это в обмен на наркотики.
После задержания подозреваемых правоохранители нашли в их телефонах переписки с куратором, где обсуждали детали убийства. ФСБ продолжает расследование и выясняет все обстоятельства этого преступного замысла.
