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В Саратове идут восстановительные работы домов после атак БПЛА

26 августа 2024, 16:54
Фото: istockphoto / Björn Forenius

Фото: istockphoto / Björn Forenius

В Саратове продолжаются аварийно-восстановительные работы в многоэтажных домах, пострадавших от атаки беспилотников. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«По словам губернатора, специалисты областной службы спасения снимают повреждённые конструкции с многоэтажного дома.В Энгельсе жители уже смогли вернуться в свои квартиры», - поделились в Газета.ру.

Как сообщал Роман Бусаргин, в понедельник, 26 августа, средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над Саратовом и Энгельсом. Их обломки попали в жилые дома.



Позднее стало известно, что обломки беспилотных летательных аппаратов врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате пострадали несколько человек.

В Саратове раненую женщину спускали с 28-го этажа дома, в который врезался беспилотник. Также повреждены четыре частных дома.

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В крушении яхты Bayesian в Италии подозревают ее капитана
Il Sole 24 Ore: капитана яхты Bayesian подозревают в ее крушении
26 августа 2024, 16:47

Фото: istockphoto/Alena Matrosova

Капитана затонувшей у побережья Италии яхты Bayesian подозревают в ее крушении, сообщает Il Sole 24 Ore. Подозреваемого зовут Джеймс Катфилд.
«Джеймс Катфилд, капитан яхты Bayesian, затонувшей в прошлый понедельник в Портичелло, в районе Палермо, находится под следствием по подозрению в ее крушении», — говорится в материале.
В статье также сказано, что фигурант является гражданином Новой Зеландии, ему 51 год. По информации обозревателей, Катфилд отвечал на вопросы прокуроров и судей города Термини Имерезе в минувшее воскресенье, 25 августа.

Ранее прокуратура возбудила дело по факту гибели миллионера Майка Линча и других шести человек, погибших в результате инцидента. Яхта затонула 19 августа.

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#италия
#крушение
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Очевидцы описали ощущения от удара в момент атаки дрона ВСУ в Саратове
26 августа 2024, 16:39

Фото: istockphoto / rancho_runner

ВСаратове произошла атака многоэтажного жилого дома с помощью дрона ВСУ. Жительница соседнего комплекса, Ирина, рассказала РИА Новости о том, что в момент атаки она почувствовала толчок, как будто беспилотник попал в её дом.
Также она слышала звуки, похожие на шум мопеда, и два взрыва.

Один из украинских беспилотников влетел в жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове. В результате атаки одна женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии, а трём другим пострадавшим помощь была оказана на месте.

«С утра сначала был такой звук, как от мопеда, потом взрыв. Потом было второе жужжание. Прямо вот мопед. Такое впечатление, что он летел прямо к нам в окно. И потом взрыв», — поделилась женщина.

После этого раздались звуки разбивающегося стекла, а у автомобилей во дворе сработала сигнализация.

«Был такой толчок, как будто в окно. И вот потом... мы в окно побежали смотреть, потому что поняли, что уже произошло», — подчеркнула Ирина.

Другой свидетель атаки сообщил, что украинский беспилотник «прямо чётко направлялся в сторону дома».

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В Омске семь человек госпитализировали после пожара на НПЗ
26 августа 2024, 16:03

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

Семь человек были госпитализированы после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Омске. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1). Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.
«На данный момент пожарные продолжают работать на месте происшествия. По уточнённым данным, в результате инцидента семь человек были госпитализированы. Все они доставлены в БСМП-1», — написал губернатор.

Также на месте работает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Анатольевич Маркелов.

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#губернатор
#пожарные
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#министр
#происшествия
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Избила ложкой и утопила: Новые подробности в деле опекунши с Урала, убившей 6-летнего мальчика
Опекуншу погибшего Далера оставили под стражей до 28 января
26 августа 2024, 15:56

Фото: istock / BrianAJackson

Сегодня, 26 августа, в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении опекунши Вероники Наумовой и ее 21-летнего племянника. Женщина, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, долгое время издевалась над ним. В материале «Радио 1» расскажем, как новые подробности этого жуткого убийства.

Убийство Далера Бобиева: что произошло

«В начале декабря 2022 года фигурантка, избив сначала ребенка металлической ложкой для обуви, погрузила его затем в ванну с холодной водой и утопила мальчика», — рассказал старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
Затем Наумова вынесла тело Далера в спортивной сумке и спрятала в гараже. Тело ребенка было обнаружено только 29 июня 2023 года.

Невзирая на смерть мальчика, Наумова продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. СМИ писали, что она даже прятало тело ребенка в морозилке, установленной под полом первого этажа квартиры обвиняемой. Сама фигурантка на допросах утверждала, что не избавлялась от тела из любви и жалости к мальчику.

Привязывала к кровати

Следственный комитет опубликовал видео с эксперимента, проведенного в квартире обвиняемой. Опекунша заявила следователям, что привязывала мальчика на время сна в углу за плохое поведение. Она отметила, что он мог оставаться в таком положении длительное время, пока не извинится.

Также женщина показала, как избивала ребенка. Пресс-служба ведомства уточнила в своем Telegram-канале, что на протяжении трех лет перед смертью ребенка она систематически применяла к нему жестокость.

Шульга рассказал, что что Наумова вовлекала в совершение преступлений двух несовершеннолетних девочек и племянника, угрожая ему выселением из квартиры, если он не выполнит ее указания.

Во время сегодняшнего судебного процесса Наумова заявила, что не убивала Далера, а к его смерти якобы причастен другой ребенок, который жил в семье. Но называть его имя женщина наотрез отказалась.
Фото: istock / takasuu

Получала выплаты на умершего

Кроме того, она продолжала получать выплаты на ребенка, таким образом управлению социальной политики был нанесен ущерб в сумме более 100 тысяч рублей

Бывшему ведущему специалисту отдела опеки предъявили обвинение по ст. 292 УК РФ (Служебный подлог) за непринятие мер по контролю за условиями жизни мальчика. По версии следствия, она вовремя не проконтролировала условия жизни находившегося под опекой ребенка.

Также сообщалось, что исполняющая обязанности заведующей детсадом знала о травмах у ребенка, но не уведомила соответствующие органы. Она также не проинформировала о непосещении Далером детского сада в течение более чем 200 дней без уважительной причины. Суд 26 августа наложил на нее запрет определенных действий.

Помимо прочего, фигурантка обманывала родного отца Далера, присылая ему снимки мальчика, заверяя, что с ним все хорошо.

Согласно предварительному расследованию, Наумова обвиняется в 62 преступлениях: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, убийстве и других.
Фото: istock / Synthetic-Exposition

Искала убитого своими же руками ребенка

Далер и его старшая единоутробная сестра находились у Вероники Наумовой под опекой с 2019 года.

Родная мать детей была лишена родительских прав из-за злоупотребления спиртным, а отец мальчика находился в исправительной колонии строгого режима за разбой. Суммарно Наумовы воспитывали шестерых детей, из которых трое были родными.

Опекунша работала учителем биологии и географии в частной школе, ее супруг Александр является сержантом ВС РФ и участником спецоперации.

В конце июня 2023 года Вероника заявила в полицию об исчезновении Далера. Тогда она общалась с представителями СМИ и утверждала, что Далер сбежал. Однако через 3 дня она призналась, что он умер еще в 2022 году.

После всех экспертиз, следствие пришло к выводу, что 2 декабря 2022 года Вероника убила ребенка.

Веронике Наумовой продлили меру пресечения до 28 января 2025 года. Женщину обвиняют в убийстве мальчик, истязаниях и мошенничестве с выплатами.

Женщину начали судить одновременно с Даниилом Егольниковым, племянником ее мужа. Студент, который также несколько лет воспитывался в семье Наумовых, обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы.

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Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова
Parisien: ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова
26 августа 2024, 15:54

Фото: istockphoto/MUNTHITA LAMLUE

Ряд французских сайтов подвергся в воскресенье кибератакам со стороны хакеров. Об этом информирует газета Parisien.
В статье отмечается, что группировки хакеров, которые поддерживают Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки. В результате несколько французских сайтов испытывали замедление работы или были временно недоступны в течение дня.

Сайты Национального агентства по безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM), профсоюза «Крестьянская конфедерация», газеты Voix du Nord и несколько других ресурсов подверглись атакам. Помимо этого, целью злоумышленников стал один из государственных сайтов страны.

Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Позже французские СМИ писали, что Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей.

Депутат немецкого парламента от правой партии «‎Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что настоящая причина задержания основателя мессенджера Telegram связана с борьбой с оппозицией.

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#депутат
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Настоятель храма напился пива во время поста и попал в тюрьму
В Таиланде настоятель буддийского храма напился пива и лишился сана
26 августа 2024, 15:23

Фото: iStock/Igor Zubkov

В Таиланде настоятель крупного буддийского храма в провинции Чиангмай был лишен сана и отправлен в тюрьму после того, как напился во время поста, сообщает The Thaiger.
19 августа представители духовенства обратились в полицию с просьбой проверить храм в районе Сансай. Они сообщили, что монахи на постоянной основе употребляют алкоголь на территории святилища, включая период Вассы — буддийского поста.

Прибывшие на место полицейские задержали двух монахов, которые распивали пиво в храме, причем одним из них оказался настоятель. Мужчин арестовали и доставили в полицейский участок.

Настоятеля лишили сана и передали в суд. Ему предъявлено обвинение по статье, касающейся употребления алкоголя или наркотических веществ на территории храма. Ему грозит до полугода тюрьмы и штраф в 10 000 батов.

Член Совета по культуре провинции Чиангмай Уолла Намвонгпром выступил перед общественностью в связи с произошедшим инцидентом и напомнил, что закон строго запрещает употребление алкоголя в храмах и учебных заведениях. Священнослужители, нарушившие этот закон, не только подлежат уголовной ответственности, но и могут быть лишены сана.

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#храм
#штраф
#алкоголь
#закон
#обвинение
#участок
#полицейские
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В Петербурге молодому человеку проломили череп в драке у ресторана
26 августа 2024, 15:14

Фото: istockphoto/globalmoments

У ресторана Commode на Невском проспекте в Санкт-Петербурге произошла драка. В результате у 19-летнего молодого человека оказался проломлен череп.
Сначала между двумя группами молодых людей возник словесный конфликт, который быстро перерос в рукопашную схватку, передаёт портал 78.ru. В итоге 19-летий юноша оказался зверски избит. Его госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга лёгкой степени, перелом свода черепа, перелом передней и задней стенок лобной пазухи, перелом стенки левой орбиты, гематому головы слева.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На следующий день после драки в полицию обратился 22-летний её участник, чтобы прояснить ситуацию. Его задержали.

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* Внесён в Федеральный список экстремистских материалов
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#уголовное портал
#санкт-петербург
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Появилась новая информация о возможном участнике захвата заложников в ИК-19 — Хусинове
ФСИН: осужденный Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19
26 августа 2024, 15:08

Фото: istockphoto/Max_grpo

Волгоградское управление ФСИН заявило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее в сети были опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату. В числе преступников числился Хусинов Темур 1995 г.р.

Мать заключенного заявила, что на видеозаписи из интернета её сына нет. Она отметила, что хочет знать в каком положении сейчас находится Темур.

В ведомстве рассказали, что мужчина действительно не принимал участия в захвате заложников. Кроме того, сообщается, что матери будет предоставлена информация о местонахождении сына в соответствии с установленными законом процедурами.

Напомним, что 23 августа несколько осужденных из ИК-19 захватили заложников. Были убиты несколько сотрудников ФСИН. Террористы заявили, что их действия были вызваны желанием отомстить за напавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Молодые сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата. В качестве гостей были приглашены ветераны УИС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#информация
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В Лобне спасли упавшую в колодец собаку
26 августа 2024, 15:04

Фото: istockphoto/Max_grpo

Собаку, упавшую в открытый технический колодец в городском округе Лобня, вытащили спасатели, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Инцидент произошёл рядом с автобусной остановкой «Депо». Колодец оставили открытым работники компании «Россети — Московский регион». О том, что собака попала в беду, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители. К спасению животного подключилась и глава округа Анна Кротова.

«Информация о собаке была оперативно передана мне. В операции задействовали спасателей пожарной части №82. Собаку вытащили буквально за две минуты с помощью специального крюка», — рассказала Анна Кротова.
Помощь ветеринаров собаке не потребовалась. Спасённое животное забрала домой неравнодушная местная жительница.

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