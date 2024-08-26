В Саратове идут восстановительные работы домов после атак БПЛА

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В Саратове продолжаются аварийно-восстановительные работы в многоэтажных домах, пострадавших от атаки беспилотников. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«По словам губернатора, специалисты областной службы спасения снимают повреждённые конструкции с многоэтажного дома.В Энгельсе жители уже смогли вернуться в свои квартиры», - поделились в Газета.ру.
Как сообщал Роман Бусаргин, в понедельник, 26 августа, средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над Саратовом и Энгельсом. Их обломки попали в жилые дома.
Позднее стало известно, что обломки беспилотных летательных аппаратов врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате пострадали несколько человек.
В Саратове раненую женщину спускали с 28-го этажа дома, в который врезался беспилотник. Также повреждены четыре частных дома.
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