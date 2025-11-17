Сын пропавшей в тайге Усольцевой сделал важное заявление

17 ноября 2025, 12:08

Даниил Баталов: пропавшая в тайге под Красноярском семья Усольцевых жива

Фото: iStock/standret

Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой от первого брака, которая бесследно исчезла с семьей в тайге под Красноярском, сделал важное заявление. Его слова передает NGS24.RU.





Сын пропавшей отметил, что такой опытный турист, как его отчим, не мог заблудиться, не оставив следов. Он также обратил внимание на то, что семью искало множество людей, но никто из них не нашел никаких зацепок.

«Я уверен на сто процентов, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогории», — заявил Баталов.