У пропавшего в тайге в Красноярском крае Усольцева были долги
Пропавший вместе с женой и пятилетней дочерью в тайге Красноярского края Сергей Усольцев имел небольшие долги. Об этом пишет РИА Новости.
По информации из картотеки Арбитражного суда региона, предприниматель столкнулся с финансовыми проблемами.
В феврале 2024 года компания «Краско-электро» подала иск к Усольцеву. Она требовала вернуть долг за электричество, накопившийся с апреля по сентябрь 2023 года. Сумма составила около 5780 рублей. Однако суд вернул заявление истцу. В материалах дела указано, что 5 апреля 2024 года от «Краско-электро» поступил отказ от иска. Кроме того, другая организация, «Городская телефонная сеть», также обратилась в суд. Она хотела взыскать почти 4667 рублей за телефонные услуги.
Ранее в региональном СУСК РФ сообщили агентству, что следователи не считают, что семья Усольцевых могла сбежать из-за бизнеса Сергея. Основная версия их исчезновения — несчастный случай.
