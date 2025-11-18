«Камни везде одинаковые»: Стал известен фатальный просчёт семьи Усольцевых

18 ноября 2025, 14:39

Альпинист Алексей Кулеш опроверг версию о выживании семьи Усольцевых в тайге

Фото: Istock/Kaan Sezer

Красноярский альпинист Алексей Кулеш в интервью aif.ru опроверг версию о возможном выживании семьи Усольцевых, которая пропала в тайге.





Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил, что его отчим Сергей хорошо ориентировался в этой местности и имел опыт таёжных походов. Однако Кулеш заявил, что не видит оснований считать семью живой.

«Всё, что мне известно об обстоятельствах пропажи семьи Усольцевых, свидетельствует о том, что они заблудились и не выжили в тайге в районе Кутурчина. Допускаю, что у меня информация неполная, но тем не менее», — высказался альпинист.