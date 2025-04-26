NBC: обвинявшая принца Великобритании Эндрю в изнасиловании совершила суицид

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Гражданка США Вирджиния Джуфре, которая ранее обвинила принца Великобритании Эндрю в изнасиловании, совершила суицид. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Она покончила жизнь самоубийством, будучи всю жизнь жертвой сексуального насилия и секс-торговли», — говорится в сообщении.
Обвинения в изнасиловании на принца Эндрю поступили в 2021 году. По словам Джуфре, наследник короля Карла III находился среди мужчин, с которыми она занималась сексом в 17 лет по принуждению американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Дело Джефри Эпштейна вызвало широкий резонанс, так как финансист являлся одним из крупнейших секс-преступников за всю историю. По некоторым данным, его услугами пользовались ряд высокопоставленных западных чиновников и мировых звезд. Перед дачей показаний Эпштейна нашли мертвым в камере. Предварительно, причиной является суицид, хотя есть ряд теорий, что финансиста могли убить.
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Иван Мусатов