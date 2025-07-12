NDTV: Толпа убила подростка-насильника в Индии
Местные жители линчевали подростка в Индии за изнасилование девочек. Как пишет портал NDTV, жертвами парня становились дети в возрасте от шести до восьми лет.
Уточняется, что фигуранта уголовного дела похитили прямо из полицейского участка, а затем насмерть забили на улице штата Аруначал-Прадеш. СМИ называют его мигрантом, поскольку парень проживал в другом регионе.
Предполагается, что злоумышленник проникал в общежития школ, совершая там свои преступления. Новость о серии изнасилований прошлась по всему городу, и местные решили не церемониться с обидчиком. Разъяренная толпа воспользовалась численным преимуществом, избив молодого человека.
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