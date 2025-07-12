В аэропорту Италии мужчину затянуло во вращающийся двигатель самолета

12 июля 2025, 19:11

Фото: iStock/aapsky

В аэропорту Италии 35-летний мужчина попал во вращающийся на огромной скорости двигатель самолета. В связи с этим работа воздушной гавани Орио-аль-Серио была временно приостановлена. Об этом пишет местная газета Corriere della Sera.