В аэропорту Италии мужчину затянуло во вращающийся двигатель самолета
В аэропорту Италии 35-летний мужчина попал во вращающийся на огромной скорости двигатель самолета. В связи с этим работа воздушной гавани Орио-аль-Серио была временно приостановлена. Об этом пишет местная газета Corriere della Sera.
Нарушитель взломал дверь в зоне выдачи багажа, выбежал на взлетно-посадочную полосу и был затянут в турбину лайнера, который готовился к вылету. В результате мужчина погиб на месте.
После инцидента пилот немедленно остановил движение воздушного судна. На борту находилось более 150 пассажиров, никто из них, к счастью, не пострадал. Причины действий погибшего остаются неясными.
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