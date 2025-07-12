Проезжую часть подтопило на МКАД, движение перекрыто
Подтопление дороги произошло на внешней стороне 16-го километра МКАД. Кадры со стихией опубликовало РИА Новости.
Журналисты подчеркнули, что в городе несколько дней стоял рекордный зной. По данным столичного дептранса, движение по внешней стороне автодороги перекрыто. Специалисты рекомендуют водителям выбирать альтернативные маршруты.
«На месте работают оперативные службы города», — сказано в публикации ведомства в соцсетях.Накануне в пятницу, 11 июля, Мосгортранс сообщил о высадке пассажиров электробуса, следовавшего по маршруту №248. Поводом послужила сильная жара. В ведомстве подчеркнули, что водитель поступил по инструкции и направился в парк для выяснения обстоятельств случившегося.