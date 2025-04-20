NDTV: во время обрушения здания в Нью-Дели погибли 11 человек

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Как минимум 11 человек погибли и пять пострадали из-за обрушения четырехэтажного здания в столице Индии Нью-Дели, сообщил телеканал NDTV.
Инцидент произошел 19 апреля на северо-востоке Нью-Дели рано утром примерно в 02:50 по местному времени. На месте случившегося спасатели нашли разрушенное четырехэтажное здание, у них получилось вытащить из-под завалов 14 человек. Всех пострадавших госпитализировали.
Старший офицер полиции отметил, что под обломками здания есть ещё от восьми до десяти человек. По оценкам спасателей, люди, скорее всего, не уцелели. Однако поисково-спасательная операция продолжается.
Уточнялось, что тяжелую технику для ускорения расчистки завалов применить не получится, поскольку здание располагается в ограниченном пространстве.
Причины обрушения устанавливаются, ведется расследование. Здание рухнуло спустя несколько часов после того, как в городе прошел ливень, который сопровождался сильным ветром и грозой. Власти попросили дождаться окончания расследования.
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Старший офицер полиции отметил, что под обломками здания есть ещё от восьми до десяти человек. По оценкам спасателей, люди, скорее всего, не уцелели. Однако поисково-спасательная операция продолжается.
Уточнялось, что тяжелую технику для ускорения расчистки завалов применить не получится, поскольку здание располагается в ограниченном пространстве.
Причины обрушения устанавливаются, ведется расследование. Здание рухнуло спустя несколько часов после того, как в городе прошел ливень, который сопровождался сильным ветром и грозой. Власти попросили дождаться окончания расследования.
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Ольга Енгалычева