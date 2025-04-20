Число погибших из-за нападения боевиков в Нигерии возросло до 56 человек

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Не менее 56 человек погибли в результате нападения боевиков в штате Бенуэ в центральной Нигерии. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на советника губернатора по связям со СМИ Соломона Иорпева.
Ранее издание Punch сообщало о 17 жертвах атаки, которую связывают с вооруженными скотоводами. По последним данным, число погибших выросло до 56 после поисковых операций.
Губернатор штата обвинил в нападениях этническую группу скотоводов, действующих, в том числе, по религиозным мотивам. Силы безопасности были развернуты после инцидента, произошедшего в ночь с четверга на пятницу.
Ранее Daily Post сообщало о гибели около 50 человек в штате Плато при нападении на две деревни. Власти не исключают дальнейшего роста числа жертв.
Утром 20 апреля «Радио 1» передавало, что корабль «Союз МС-26» с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и американским астронавтом Дональдом Петтитом успешно приземлился в казахстанской степи в 04:20 мск. Экипаж провел на орбите 222 дня, находясь в космосе с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года.
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Губернатор штата обвинил в нападениях этническую группу скотоводов, действующих, в том числе, по религиозным мотивам. Силы безопасности были развернуты после инцидента, произошедшего в ночь с четверга на пятницу.
Ранее Daily Post сообщало о гибели около 50 человек в штате Плато при нападении на две деревни. Власти не исключают дальнейшего роста числа жертв.
Утром 20 апреля «Радио 1» передавало, что корабль «Союз МС-26» с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и американским астронавтом Дональдом Петтитом успешно приземлился в казахстанской степи в 04:20 мск. Экипаж провел на орбите 222 дня, находясь в космосе с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года.
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Мария Моисеева