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«Не будешь хрустеть»: мужчину задержали и не дали ему доесть картошку фри

В Британии водителю не дали доесть картошку фри при аресте
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

46-летнего Имтиаза Алиа был арестовали в Ньюпорте (Великобритания) в автомобиле рядом с окном выдачи McDonald's. Об этом сообщает SWNS.



Полицейские остановили машину, заметив, что водитель странно себя ведет за рулем. При осмотре в салоне обнаружили семь коробок баллончиков с веселящим газом, воздушные шары и молоток. Во время задержания Алиа попросил разрешить ему доесть картошку фри до того, как на него наденут наручники.

«Ты не будешь хрустеть картошкой, пока я тебя обыскиваю», — ответил ему полицейский.
В ходе обыска у мужчины изъяли крупную сумму наличных и мобильный телефон. Позже в его доме нашли марихуану и еще три телефона. 4 ноября суд приговорил Алиа к шести месяцам тюремного заключения.
Никита Кротов

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