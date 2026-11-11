«Не будешь хрустеть»: мужчину задержали и не дали ему доесть картошку фри

11 ноября 2026, 17:52

В Британии водителю не дали доесть картошку фри при аресте

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

46-летнего Имтиаза Алиа был арестовали в Ньюпорте (Великобритания) в автомобиле рядом с окном выдачи McDonald's. Об этом сообщает SWNS.





Полицейские остановили машину, заметив, что водитель странно себя ведет за рулем. При осмотре в салоне обнаружили семь коробок баллончиков с веселящим газом, воздушные шары и молоток. Во время задержания Алиа попросил разрешить ему доесть картошку фри до того, как на него наденут наручники.





«Ты не будешь хрустеть картошкой, пока я тебя обыскиваю», — ответил ему полицейский.