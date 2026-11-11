«Не будешь хрустеть»: мужчину задержали и не дали ему доесть картошку фри
В Британии водителю не дали доесть картошку фри при аресте
46-летнего Имтиаза Алиа был арестовали в Ньюпорте (Великобритания) в автомобиле рядом с окном выдачи McDonald's. Об этом сообщает SWNS.
Полицейские остановили машину, заметив, что водитель странно себя ведет за рулем. При осмотре в салоне обнаружили семь коробок баллончиков с веселящим газом, воздушные шары и молоток. Во время задержания Алиа попросил разрешить ему доесть картошку фри до того, как на него наденут наручники.
«Ты не будешь хрустеть картошкой, пока я тебя обыскиваю», — ответил ему полицейский.В ходе обыска у мужчины изъяли крупную сумму наличных и мобильный телефон. Позже в его доме нашли марихуану и еще три телефона. 4 ноября суд приговорил Алиа к шести месяцам тюремного заключения.