В центре Москвы задержали примерно 200 подростков во время рейда
В Москве в районе Китай-города прошёл рейд правоохранительных органов, в результате которого задержали десятки несовершеннолетних. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, подростков массово увозят в отделы полиции, официальные причины задержаний пока не озвучиваются. Как стало известно СМИ, число задержанных может достигать трёхсот человек — такие данные приводят родители подростков. Силовики не комментируют происходящее, а родителей пропускают внутрь отделов строго по одному.
По информации ряда интернет-источников, полицейские задерживали молодых людей во дворах и около баров возле парка «Горка» в Большом Спасоглинищевском переулке. Официальной информации о проведении силовых мероприятий в столице нет.
Ранее на Ленинградском вокзале прошел профилактический рейд против зацепинга. Полицейские провели разъяснительную работу с населением.
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