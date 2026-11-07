В центре Москвы задержали примерно 200 подростков во время рейда

07 ноября 2026, 22:37

РЕН ТВ: В центре Москвы на Китай-городе полиция задержала около 200 подростков

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве в районе Китай-города прошёл рейд правоохранительных органов, в результате которого задержали десятки несовершеннолетних. Об этом сообщает РЕН ТВ.