Собчак объявила новое место работы и первого спектакля актера Михаила Ефремова

20 июня 2025, 01:28

Собчак: Актер Михаил Ефремов устроился на работу в «Мастерскую 12» Михалкова

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Российский актер Михаил Ефремов получил работу в «Мастерской 12» режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».





По словам Собчак, она лично свидетельствует, что Никита Михалков оказал Ефремову помощь в трудоустройстве. Поводом для этого стало письмо актера, которое тронуло режиссера.





«Все так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель. Миша написал письмо и оно Михалкова тронуло. Михалков вообще такой: может быть очень жестким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России», — указала телеведущая.