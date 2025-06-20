Собчак объявила новое место работы и первого спектакля актера Михаила Ефремова
Собчак: Актер Михаил Ефремов устроился на работу в «Мастерскую 12» Михалкова
Российский актер Михаил Ефремов получил работу в «Мастерской 12» режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
По словам Собчак, она лично свидетельствует, что Никита Михалков оказал Ефремову помощь в трудоустройстве. Поводом для этого стало письмо актера, которое тронуло режиссера.
«Все так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель. Миша написал письмо и оно Михалкова тронуло. Михалков вообще такой: может быть очень жестким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России», — указала телеведущая.
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Она подчеркнула, что у Ефремова теперь есть постоянная работа, и первый спектакль с актером состоится именно в театре Михалкова.
Недавно стало известно, что Ефремов был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»* за время отбывания наказания в колонии Белгородской области после смертельного ДТП.
Также ранее сообщалось, что Собчак назвала отсутствие эскортниц главным впечатлением от ПМЭФ-2025. Журналистка пошутила, что в стране настал экономический кризис, который добрался до «самых незащищенных слоев населения».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ