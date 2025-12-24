«Антихристы»: В Подмосковье пенсионерка-колдунья бросается на детей с ножом

24 декабря 2025, 14:33

Жители Подмосковья жалуются на пенсионерку, живущую в подъезде

Фото: Istock/Олег Копьёв

В Подмосковье жители многоэтажки уже два года наблюдают за необычными действиями пожилой женщины. Камеры видеонаблюдения фиксируют, как она совершает странные обряды у подъезда и в лифте. Об этом сообщает ​РЕН ТВ.





По словам соседей, женщина по имени Надежда Ковач проявляла агрессию. Один из инцидентов связан с попыткой нападения на детей.

«Начали кричать: «Тётя Таня, бабушка бегает за нами с ножом». Я вышла. Бабушка ушла. Догнала её у мусорного контейнера. Говорю: «Надежда Андреевна, что же вы делаете? Вы же детей пугаете». Она сказала: «Это не дети, а антихристы», — рассказала местная жительница.