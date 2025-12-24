Пьяный россиянин из мести поджёг дом с возлюбленной и ребёнком внутри

24 декабря 2025, 13:38

В Воронежской области мужчину осудили за поджог дома после ссоры с сожительницей

Фото: Istock/Bilanol

Суд в Воронежской области вынес приговор по делу об умышленном поджоге дома. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов региона.