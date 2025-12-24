Пьяный россиянин из мести поджёг дом с возлюбленной и ребёнком внутри
Суд в Воронежской области вынес приговор по делу об умышленном поджоге дома. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов региона.
Инцидент произошёл в феврале 2025 года в селе Старая Чигла. Суд установил, что 36-летний житель Воронежа в состоянии алкогольного опьянения приехал к дому матери своей бывшей сожительницы. Женщина с ребёнком уехала туда после постоянных ссор.
Мужчина облил стену бензином и поджёг дом. Когда пламя разгорелось, он выбил входную дверь и помог женщине, малышу и пожилой хозяйке выйти из горящего здания. Местные жители потушили пожар, жертв удалось избежать.
Суд признал подсудимого виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Он получил два года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года. Суд учёл признание вины и раскаяние подсудимого.
Читайте также: