Не долетевшая до Венеры в 1972 году станция СССР упала в Индийском океане

Фото: istockphoto/AlinaMD
Не долетевшая до Венеры в 1972 году советская станция упала в Индийском океане. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
«Запущенный в 1972 году космический аппарат «Космос-482» прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане», — сказано в публикации.Схождение «Космоса-482» с орбиты контролировалось средствами предупреждающей об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве автоматизированной системы.
Согласно расчетам экспертов входящего в «Роскосмос» ЦНИИмаша, станция вошла в атмосферу в 9:24 по Москве в 560 километрах к западу от Среднего Андамана в Индийском океане к западу от Джакарты.
Аппарат запустили к Венере в 1972, но он остался на эллиптической орбите из-за нештатной работы разгонного блока. Постепенно высота орбиты снижалась из-за трения о верхние слои атмосферы.
Читайте также:
В подмосковном Лосино-Петровском в многоэтажном доме взорвалась граната
В Турции задержан преступник, разыскиваемый Россией за международный терроризм
Выступление рок-группы Metallica вызвало землетрясение в США
Никита Кротов