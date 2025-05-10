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В Турции задержан преступник, разыскиваемый Россией за международный терроризм

Фото: istockphoto/Ben185

Фото: istockphoto/Ben185

Преступника, разыскиваемого Россией за международный терроризм, задержали в Турции. Об этом в соцсетях сообщил министр турецкого МВД Али Ерликая.
«В провинции Хатай задержан разыскиваемый Россией по «красному бюллетеню» Интерпола Л. Р., обвиняемый в международном терроризме», — сказано в посте министра.
Помимо этого, сообщается о задержании так называемого «вора в законе» Б. П. в Анталье, которого ищут в Грузии. Его Интерпол разыскивал по «красному бюллетеню». Али Ерликая подчеркнул, что последний в основном орудовал на российской территории.

Ранее сообщалось о происшествии на Сахалине, где пьяный мужчина сбил человека насмерть и порезал пятерых людей.

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#мир
#россия
#турция
#терроризм
#новости
Медведь насмерть растерзал пожарного в лесу Забайкалья
Медведь насмерть растерзал пожарного во время операции в лесу в Хилокском округе
10 мая 2025, 05:57

Фото: iStock/Byrdyak

Медведь напал на двух пожарных, отделившихся от основной группы во время тушения лесного пожара в Хилокском округе Забайкалья. Об этом сообщает Telegram-канал «Babr Mash» со ссылкой на предварительные данные.
Один из спасателей погиб на месте, второй пропал без вести — поиски продолжаются. Инцидент произошёл накануне, когда сотрудники МЧС работали в лесу. Хищник атаковал двух мужчин, растерзав одного из несчастных насмерть, после чего скрылся.

Прокуратура инициировала проверку для выяснения обстоятельств трагедии, начат поиск пропавшего человека.

Ранее сообщалось, что в городе Корсакове на Сахалине пьяный мужчина устроил кровавую бойню, сбив машиной одного человека и ранив ножом пятерых. Инцидент произошёл на улице Окружной возле магазина «Пивной рай». Местная прокуратура взяла дело об убийстве на особый контроль. Предварительно, мужчина мог быть не пьян, а находиться вместо этого под эффектами запрещенных веществ.

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SHOT: пьяный мужчина сбил человека насмерть и порезал пятерых людей на Сахалине
10 мая 2025, 05:47

Фото: iStock/tiero

В городе Корсакове на Сахалине пьяный мужчина устроил кровавую бойню, сбив машиной одного человека и ранив ножом пятерых. По информации Telegram-канала SHOT, который выложил видео с места трагедии, инцидент произошёл на улице Окружной возле магазина «Пивной рай».
22-летний мужчина схватил холодное оружие и начал им размахивать. Находясь в неадекватном состоянии, он сначала нанёс ранения окружающим, затем бросил в одного из наблюдателей мусорку и залез в машину. Буйный гражданин осуществил наезд на прохожего, выскочил наружу и начал угрожать свидетелям происшествия ножом.

Сообщается, что одна девушка пыталась его остановить и молила сдвинуть авто с пострадавшего. Безуспешно. После нападения злоумышленник попытался скрыться, оставив автомобиль на теле жертвы, но вскоре был задержан полицией. Местная прокуратура взяла дело об убийстве на особый контроль. Предварительно, мужчина мог быть не пьян, а находиться вместо этого под эффектами запрещенных веществ.

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Неизвестные срезали с венков у мемориала Дахау российские и белорусские ленты
10 мая 2025, 05:11

Фото: iStock/pticelov

Неизвестные вандалы повредили венки, возложенные представителями России и Белоруссии к мемориалу около бывшего концлагеря Дахау в Германии, срезав ленты с национальной символикой. Об этом сообщило посольство РФ в ФРГ, передает ТАСС.
Траурные мероприятия прошли 6 мая у памятной плиты на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен» вблизи бывшего концентрационного лагеря Дахау на юге Германии. Десятки советских военнопленных были зверски расстреляны в этом месте. В сентябре 1944 года здесь погибло 92 красноармейца — члены лагерного сопротивления, которые планировали восстание.

В церемонии с целью почтить память погибших приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул РФ в Бонне Олег Красницкий, представители генконсульства Белоруссии в Мюнхене, дипломаты, активисты, россияне и местные жители.

На следующий день обнаружилось, что все ленты с венков исчезли. Подчеркивается, что акт вандализма оскверняет память жертв нацизма и требует расследования.

«6 мая было возложение в Дахау... К сожалению, срезали все наши ленты – и российские, и белорусские», — передает сообщение посольства РИА Новости.

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#россияне
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В Германии нашли труп скандального рэпера
В Германии нашли труп скандального рэпера Xatar
09 мая 2025, 21:56

Фото: iStock/ Soumen Hazra

В Германии на 45-м году жизни умер популярный немецкий рэпер иранского происхождения, который выступал под псевдонимом Xatar, сообщил журнал Far Out.
Отмечалось, что место обнаружения трупа музыканта еще точно не установили: источники отметили, что это может быть Кельн или Берлин. Обстоятельства кончины рэпера еще не выяснили, но коллеги Xatar подтвердили печальное известие.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследовать обстоятельства смерти мужчины — они не стали исключать версию об участии посторонних лиц. Но, предварительно, видимых следов насилия на теле артиста нет. Окончательные выводы сделают после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Настоящее имя музыканта — Дживар Хаджаби. Он появился на свет в 1981 году в иранской курдской семье, где глава семьи преподавал музыку. В малолетстве Xatar вместе с близкими перебрался в Ирак, а затем осел в Германии.

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#рэп
#музыкант
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Выступление рок-группы Metallica вызвало землетрясение в США
09 мая 2025, 21:18

Фото: iStock/ Anton Vierietin

Выступление рок-группы Metallica спровоцировал землетрясение в США, сообщил телеканал Fox Weather.
8 мая в Соединенных Штатах Америки на футбольном стадионе прошел концерт рок-группы Metallica, на котором собрались порядка 60 тысяч человек. Во время исполнения композиции Enter Sandman гости мероприятия начали прыгать в такт музыке.

Располагавшийся в миле от концертной площадки сейсмограф зафиксировал движение грунта как раз тогда, когда люди стали подпрыгивать. Со слов экспертов, подземные толчки были не такими сильными, чтобы их получилось зафиксировать по шкале Рихтера. Еще они не смогли бы спровоцировать сильное землетрясение.

«Масштаб землетрясения был бы меньше 1,0. Этого слишком мало, чтобы ощущать его даже за милю», — обратил внимание специалист.

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#концерт
#землетрясение
#сша
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