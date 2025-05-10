В Турции задержан преступник, разыскиваемый Россией за международный терроризм

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Преступника, разыскиваемого Россией за международный терроризм, задержали в Турции. Об этом в соцсетях сообщил министр турецкого МВД Али Ерликая.
«В провинции Хатай задержан разыскиваемый Россией по «красному бюллетеню» Интерпола Л. Р., обвиняемый в международном терроризме», — сказано в посте министра.Помимо этого, сообщается о задержании так называемого «вора в законе» Б. П. в Анталье, которого ищут в Грузии. Его Интерпол разыскивал по «красному бюллетеню». Али Ерликая подчеркнул, что последний в основном орудовал на российской территории.
Ранее сообщалось о происшествии на Сахалине, где пьяный мужчина сбил человека насмерть и порезал пятерых людей.
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