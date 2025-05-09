Выступление рок-группы Metallica вызвало землетрясение в США

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Выступление рок-группы Metallica спровоцировал землетрясение в США, сообщил телеканал Fox Weather.
8 мая в Соединенных Штатах Америки на футбольном стадионе прошел концерт рок-группы Metallica, на котором собрались порядка 60 тысяч человек. Во время исполнения композиции Enter Sandman гости мероприятия начали прыгать в такт музыке.
Располагавшийся в миле от концертной площадки сейсмограф зафиксировал движение грунта как раз тогда, когда люди стали подпрыгивать. Со слов экспертов, подземные толчки были не такими сильными, чтобы их получилось зафиксировать по шкале Рихтера. Еще они не смогли бы спровоцировать сильное землетрясение.
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Располагавшийся в миле от концертной площадки сейсмограф зафиксировал движение грунта как раз тогда, когда люди стали подпрыгивать. Со слов экспертов, подземные толчки были не такими сильными, чтобы их получилось зафиксировать по шкале Рихтера. Еще они не смогли бы спровоцировать сильное землетрясение.
«Масштаб землетрясения был бы меньше 1,0. Этого слишком мало, чтобы ощущать его даже за милю», — обратил внимание специалист.
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Ольга Енгалычева