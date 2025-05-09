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Выступление рок-группы Metallica вызвало землетрясение в США

Фото: iStock/ Anton Vierietin

Фото: iStock/ Anton Vierietin

Выступление рок-группы Metallica спровоцировал землетрясение в США, сообщил телеканал Fox Weather.
8 мая в Соединенных Штатах Америки на футбольном стадионе прошел концерт рок-группы Metallica, на котором собрались порядка 60 тысяч человек. Во время исполнения композиции Enter Sandman гости мероприятия начали прыгать в такт музыке.

Располагавшийся в миле от концертной площадки сейсмограф зафиксировал движение грунта как раз тогда, когда люди стали подпрыгивать. Со слов экспертов, подземные толчки были не такими сильными, чтобы их получилось зафиксировать по шкале Рихтера. Еще они не смогли бы спровоцировать сильное землетрясение.

«Масштаб землетрясения был бы меньше 1,0. Этого слишком мало, чтобы ощущать его даже за милю», — обратил внимание специалист.

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#концерт
#землетрясение
#сша
Няню из Лондона, трудившуюся в частном детсаду, обвинили в истязании 24 младенцев
09 мая 2025, 19:19

Фото: iStock/ shurkin_son

Сотрудница яслей в Лондоне несколько месяцев мучила малышей, щипая и дергая их за волосы, сообщила газета Daily Mail.
22-летняя Роксана Лека трудилась в детском саду в лондонском районе Туикенхэм. Ее подозревают в жестоком обращении над 24 малышами в возрасте от 18 месяцев до двух лет. По данным следствия, с января по июнь 2024 года она якобы много раз щипала, била и хватала несовершеннолетних, из-за чего им было больно и они получили телесные повреждения.

Ряд случаев произошел в игровой комнате, иные — в комнате для сна, некоторые инциденты попали на камеры видеонаблюдения. На записях видно, как Роксана травмирует малышей, оставляя на их телах царапины и следы от щипков.

В июне Леку арестовали, но, несмотря на прямые доказательства, она все так же утверждала, что не причиняла вреда младенцам и соблюдала все процедуры ухода. Роксана согласилась признать вину по двум эпизодам из 24, судебный процесс все еще идет. Какое наказание может грозить девушке, не раскрывается.

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#младенец
#ребёнок
#камеры
#наказание
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На Украине задержали девушку, слушавшую песню «День Победы»
09 мая 2025, 15:59

Фото: iStock/Pinkypills

На Украине задержали девушку, которая слушала песню «День Победы». В распоряжении телеканала RT есть соответствующее видео.
«Я ещё и молюсь на русском языке. Вы меня будете теперь сажать за то, что я молюсь Богу на русском?» — возмутилась пострадавшая.
Информации о том, в каком городе произошёл инцидент, нет.

Ранее в Хайфе (Израиль) участники акции «Бессмертный полк» 9 мая сбросили в фонтан украинца, который пытался сорвать акцию, придя с плакатом: «Не марайте дедов, они не бомбили Киев!».

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#9 мая
#инцидент
#запрет
#украина
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В Ухте полицейские преследовали иномарку — видео
SHOT: в Ухте полиция гналась за преступником, ехавшим на иномарке, его поймали
09 мая 2025, 07:32

Фото: iStock/m-gucci

По главной улице города Ухты (Республика Коми) сотрудники полиции устроили погоню за Audi, были слышны звуки выстрелов и вой сирен. В распоряжении телеграм-канала SHOT есть видео.
Уточняется, что преступник на иномарке хотел оторваться от преследователей, заезжая на газоны, и несколько раз задел полицейского. В итоге нарушителю порядка спустили шины несколькими выстрелами по колёсам.



Преступника вытащили из машины, арестовали и отправили в отделение. Причины такого поведения неизвестны. По словам очевидцев, водитель был пьян.

Ранее в Париже автомобиль по неизвестным причинам въехал в толпу людей, праздновавших победу футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» и выход французской команды в финал Лиги чемпионов.

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#автомобиль
#водитель
#ма коми
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В аэропорту Саратова объявлен план «Ковёр»
SHOT: в аэропорту Саратова введён план «Ковёр»
09 мая 2025, 07:10

Фото: iStock/:Sitikka

План «Ковёр» ввели в аэропорту Саратова.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, в авиагавани не принимают и не отправляют самолёты.

За текущую неделю план «Ковёр» был объявлен в разных российских аэропортах из-за угрозы атаки украинских БПЛА, в том числе в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Внуково (Москва).

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#авиация
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В США «задержали» енота с метамфетамином в лапах, полиция решила не предъявлять ему обвинения в хранении наркотиков
В США остановили автомобиль с енотом с метамфетамином в лапах
08 мая 2025, 17:39

Фото: iStock/ JossK

В американском штате Огайо сотрудники правоохранительных органов остановили машину, за рулем которой нахоидилась женщина с ручным енотом, проинформировал телеканал NBC News.
Питомец водителя по имени Чуи держал в лапах метамфетамин. Когда один из полицейских забрал у пушистого наркотики в качестве доказательства, он вдруг достал еще одну «дозу».

«Нет, еноту не будут предъявлены обвинения в хранении наркотиков», — отмечалось в материале.

Работники правоохранительных органов тщательно осмотрели машину и нашли внутри запрещенные вещества. Владелицей енота оказалась 55-летняя женщина, ее обвинили в хранении наркотиков и вождении транспорта под их воздействием. Отмечалось, что Чуи отдадут сотрудникам департамента природных ресурсов. В полиции подчеркнули, что енот будет в безопасности.

Ранее сообщалось, что в США медсестра лишилась лицензии за совращение своего 15-летнего пасынка.

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#наркотики
#сша
#автомобиль
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