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В подмосковном Лосино-Петровском в многоэтажном доме взорвалась граната

Фото: istockphoto / ovbelov

Фото: istockphoto / ovbelov

В подмосковном Лосино-Петровском произошёл трагический инцидент: в подъезде жилого дома взорвалась граната, погибли два человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщает 112.
По предварительным данным, ЧП случилось во время дружеских посиделок — двое мужчин отдыхали с жёнами, распивали алкоголь. В какой-то момент хозяин квартиры решил продемонстрировать боевую гранату. Когда женщины вышли в магазин, мужчины взяли опасный предмет с собой и спустились в подъезд.

Что именно происходило дальше — остаётся неизвестным, но вскоре после возвращения женщин в подъезде прогремел взрыв. На месте погибли 24-летний и 45-летний мужчины. Женщины, находившиеся в этот момент на улице, выжили. У 40-летней пострадавшей диагностировано сотрясение мозга и повреждение слуха, у 32-летней — сильный эмоциональный шок.

На данный момент устанавливается, откуда у Сергея взялась граната. выясняют следователи. Обстоятельства трагедии выясняют следственные органы.

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В Турции задержан преступник, разыскиваемый Россией за международный терроризм
10 мая 2025, 11:13

Фото: istockphoto/Ben185

Преступника, разыскиваемого Россией за международный терроризм, задержали в Турции. Об этом в соцсетях сообщил министр турецкого МВД Али Ерликая.
«В провинции Хатай задержан разыскиваемый Россией по «красному бюллетеню» Интерпола Л. Р., обвиняемый в международном терроризме», — сказано в посте министра.
Помимо этого, сообщается о задержании так называемого «вора в законе» Б. П. в Анталье, которого ищут в Грузии. Его Интерпол разыскивал по «красному бюллетеню». Али Ерликая подчеркнул, что последний в основном орудовал на российской территории.

Ранее сообщалось о происшествии на Сахалине, где пьяный мужчина сбил человека насмерть и порезал пятерых людей.

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#мир
#россия
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#терроризм
#новости
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Медведь насмерть растерзал пожарного в лесу Забайкалья
Медведь насмерть растерзал пожарного во время операции в лесу в Хилокском округе
10 мая 2025, 05:57

Фото: iStock/Byrdyak

Медведь напал на двух пожарных, отделившихся от основной группы во время тушения лесного пожара в Хилокском округе Забайкалья. Об этом сообщает Telegram-канал «Babr Mash» со ссылкой на предварительные данные.
Один из спасателей погиб на месте, второй пропал без вести — поиски продолжаются. Инцидент произошёл накануне, когда сотрудники МЧС работали в лесу. Хищник атаковал двух мужчин, растерзав одного из несчастных насмерть, после чего скрылся.

Прокуратура инициировала проверку для выяснения обстоятельств трагедии, начат поиск пропавшего человека.

Ранее сообщалось, что в городе Корсакове на Сахалине пьяный мужчина устроил кровавую бойню, сбив машиной одного человека и ранив ножом пятерых. Инцидент произошёл на улице Окружной возле магазина «Пивной рай». Местная прокуратура взяла дело об убийстве на особый контроль. Предварительно, мужчина мог быть не пьян, а находиться вместо этого под эффектами запрещенных веществ.

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SHOT: пьяный мужчина сбил человека насмерть и порезал пятерых людей на Сахалине
10 мая 2025, 05:47

Фото: iStock/tiero

В городе Корсакове на Сахалине пьяный мужчина устроил кровавую бойню, сбив машиной одного человека и ранив ножом пятерых. По информации Telegram-канала SHOT, который выложил видео с места трагедии, инцидент произошёл на улице Окружной возле магазина «Пивной рай».
22-летний мужчина схватил холодное оружие и начал им размахивать. Находясь в неадекватном состоянии, он сначала нанёс ранения окружающим, затем бросил в одного из наблюдателей мусорку и залез в машину. Буйный гражданин осуществил наезд на прохожего, выскочил наружу и начал угрожать свидетелям происшествия ножом.

Сообщается, что одна девушка пыталась его остановить и молила сдвинуть авто с пострадавшего. Безуспешно. После нападения злоумышленник попытался скрыться, оставив автомобиль на теле жертвы, но вскоре был задержан полицией. Местная прокуратура взяла дело об убийстве на особый контроль. Предварительно, мужчина мог быть не пьян, а находиться вместо этого под эффектами запрещенных веществ.

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Неизвестные срезали с венков у мемориала Дахау российские и белорусские ленты
10 мая 2025, 05:11

Фото: iStock/pticelov

Неизвестные вандалы повредили венки, возложенные представителями России и Белоруссии к мемориалу около бывшего концлагеря Дахау в Германии, срезав ленты с национальной символикой. Об этом сообщило посольство РФ в ФРГ, передает ТАСС.
Траурные мероприятия прошли 6 мая у памятной плиты на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен» вблизи бывшего концентрационного лагеря Дахау на юге Германии. Десятки советских военнопленных были зверски расстреляны в этом месте. В сентябре 1944 года здесь погибло 92 красноармейца — члены лагерного сопротивления, которые планировали восстание.

В церемонии с целью почтить память погибших приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул РФ в Бонне Олег Красницкий, представители генконсульства Белоруссии в Мюнхене, дипломаты, активисты, россияне и местные жители.

На следующий день обнаружилось, что все ленты с венков исчезли. Подчеркивается, что акт вандализма оскверняет память жертв нацизма и требует расследования.

«6 мая было возложение в Дахау... К сожалению, срезали все наши ленты – и российские, и белорусские», — передает сообщение посольства РИА Новости.

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#россияне
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В Германии нашли труп скандального рэпера
В Германии нашли труп скандального рэпера Xatar
09 мая 2025, 21:56

Фото: iStock/ Soumen Hazra

В Германии на 45-м году жизни умер популярный немецкий рэпер иранского происхождения, который выступал под псевдонимом Xatar, сообщил журнал Far Out.
Отмечалось, что место обнаружения трупа музыканта еще точно не установили: источники отметили, что это может быть Кельн или Берлин. Обстоятельства кончины рэпера еще не выяснили, но коллеги Xatar подтвердили печальное известие.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследовать обстоятельства смерти мужчины — они не стали исключать версию об участии посторонних лиц. Но, предварительно, видимых следов насилия на теле артиста нет. Окончательные выводы сделают после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Настоящее имя музыканта — Дживар Хаджаби. Он появился на свет в 1981 году в иранской курдской семье, где глава семьи преподавал музыку. В малолетстве Xatar вместе с близкими перебрался в Ирак, а затем осел в Германии.

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