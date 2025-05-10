В подмосковном Лосино-Петровском в многоэтажном доме взорвалась граната

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В подмосковном Лосино-Петровском произошёл трагический инцидент: в подъезде жилого дома взорвалась граната, погибли два человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщает 112.
По предварительным данным, ЧП случилось во время дружеских посиделок — двое мужчин отдыхали с жёнами, распивали алкоголь. В какой-то момент хозяин квартиры решил продемонстрировать боевую гранату. Когда женщины вышли в магазин, мужчины взяли опасный предмет с собой и спустились в подъезд.
Что именно происходило дальше — остаётся неизвестным, но вскоре после возвращения женщин в подъезде прогремел взрыв. На месте погибли 24-летний и 45-летний мужчины. Женщины, находившиеся в этот момент на улице, выжили. У 40-летней пострадавшей диагностировано сотрясение мозга и повреждение слуха, у 32-летней — сильный эмоциональный шок.
На данный момент устанавливается, откуда у Сергея взялась граната. выясняют следователи. Обстоятельства трагедии выясняют следственные органы.
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Что именно происходило дальше — остаётся неизвестным, но вскоре после возвращения женщин в подъезде прогремел взрыв. На месте погибли 24-летний и 45-летний мужчины. Женщины, находившиеся в этот момент на улице, выжили. У 40-летней пострадавшей диагностировано сотрясение мозга и повреждение слуха, у 32-летней — сильный эмоциональный шок.
На данный момент устанавливается, откуда у Сергея взялась граната. выясняют следователи. Обстоятельства трагедии выясняют следственные органы.
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Дайана Хусинова