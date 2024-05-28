В Петербурге проводят обыски и задержания по делу о легализации 400 мигрантов

Фото: iStock/vichinterlang
Правоохранительные органы Петербурга перекрыли очередной канал нелегальной миграции, легализовавший около 400 человек в Курортном районе. Об этом информирует пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
Уточняется, что возглавлявшим преступную группировку оказался 58-летний уроженец Азербайджана. Согласно информации источника, нелегальный канал миграции существовал примерно полтора года.
В пресс-службе ведомства заявили, что в официальные бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан вносились заведомо ложные сведения об их адресах регистрации. После чего готовые документы подавались в отдел по вопросам миграции.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее сообщалось, что пятнадцать человек были задержаны в Московской области за организацию незаконной миграции, среди них экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедову.
Читайте также:
В Подмосковье за организацию незаконной миграции задержали 15 человек
В Неве нашли связанный веревками гнилой труп мужчины
Тысячи россиян три дня кормили тошнотиками во время ярмарки
В пресс-службе ведомства заявили, что в официальные бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан вносились заведомо ложные сведения об их адресах регистрации. После чего готовые документы подавались в отдел по вопросам миграции.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее сообщалось, что пятнадцать человек были задержаны в Московской области за организацию незаконной миграции, среди них экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедову.
Читайте также:
В Подмосковье за организацию незаконной миграции задержали 15 человек
В Неве нашли связанный веревками гнилой труп мужчины
Тысячи россиян три дня кормили тошнотиками во время ярмарки
Екатерина Коршунова