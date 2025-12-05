«Не хотела третьего»: 55-летняя женщина бросила новорожденного внука в подъезде

05 декабря 2025, 13:36

В Альметьевске задержали женщину, оставившую новорожденного в подъезде

Фото: Istock/Dzurag

В Альметьевске (Татарстан) полиция задержала 55-летнюю иностранку. Женщина оставила новорожденного ребёнка в подъезде жилого дома. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.