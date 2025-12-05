«Не хотела третьего»: 55-летняя женщина бросила новорожденного внука в подъезде
В Альметьевске (Татарстан) полиция задержала 55-летнюю иностранку. Женщина оставила новорожденного ребёнка в подъезде жилого дома. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Местные жители обнаружили младенца на выступе около окна и вызвали скорую помощь. Полицейские быстро установили и нашли подозреваемую. Задержанная пояснила, что ребёнок — её внук. Его родила дома 25-летняя дочь иностранки.
Девушка знала о беременности, но не вставала на медицинский учёт, поскольку не планировала воспитывать третьего ребёнка из-за трудного финансового положения. Семья решила оставить новорожденного в ближайшей больнице.
Женщина заявила, что пришла к медицинскому учреждению, но там находилось много людей. Тогда она оставила младенца в подъезде рядом с больницей. Следствие возбудило уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).
