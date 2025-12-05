В Кургане зверское убийство ветерана ВОВ раскрыли спустя 16 лет благодаря ДНК
В Кургане задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны в 2009 году. Уголовное дело лежало без движения 16 лет. Об этом сообщает СК России.
По информации следствия, в 2009 году 23-летний житель Шадринска пришёл домой к пожилой женщине, участнице войны, чтобы попросить у неё денег. После отказа он нанёс ей смертельные удары, а затем похитил государственные награды и сбережения.
Раскрыть преступление сразу не удалось. Недавно следователи возобновили работу по делу и назначили новые экспертизы. Криминалисты изучили вещественные доказательства и обнаружили на них генетический профиль предполагаемого преступника.
Эта информация позволила идентифицировать и задержать подозреваемого, которым оказался 39-летний мужчина. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
