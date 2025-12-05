В Кургане зверское убийство ветерана ВОВ раскрыли спустя 16 лет благодаря ДНК

05 декабря 2025, 12:39

В Кургане спустя 16 лет задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ

Фото: Istock/Yingko

В Кургане задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны в 2009 году. Уголовное дело лежало без движения 16 лет. Об этом сообщает СК России.