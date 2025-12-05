«Верь в себя — бери кредит»: Курсы по успеху довели москвичек до банкротства
Москвички Елизавета и Мелани набрали кредитов на 29 миллионов рублей после курсов по привлечению богатства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Под влиянием соцсетей женщины пришли на тренинги коуча Надежды Матвиенко. Ранее на неё уже жаловались в полицию другие ученицы, не получившие результата. Бывшие участницы программ описали суть подхода Матвиенко. По их словам, коуч считала кредиты необходимым стартом для создания своих курсов и богатства.
По мнению Надежды, отказ брать займы означал неверие в успех. За обучение женщины заплатили около миллиона рублей. Последовав советам коуча, Мелани набрала долгов на 10 миллионов, а Елизавета — на 19 миллионов и подала на банкротство. Сейчас она скрывается от кредиторов, но продолжает вести соцсети как успешный бизнес-коуч.
