«Верь в себя — бери кредит»: Курсы по успеху довели москвичек до банкротства

05 декабря 2025, 11:54

Ученицы коуча по привлечению богатства набрали кредитов на 29 млн рублей

Фото: Istock/alexialex

Москвички Елизавета и Мелани набрали кредитов на 29 миллионов рублей после курсов по привлечению богатства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.