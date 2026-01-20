Во Владивостоке у пациентки сломался позвоночник в скорой помощи из-за Газели
Во Владивостоке бригада скорой помощи столкнулась с опасной ситуацией на дороге при транспортировке 18-летней девушки с тяжёлой травмой позвоночника. Пациентка получила перелом поясничного отдела при катании на лыжах в Арсеньеве и ее эвакуировали в краевой травмоцентр третьего уровня.
Как сообщает Telegram-канал приморского минздрава, на подъезде к городу водитель грузовика не уступил дорогу реанимобилю, несмотря на включённые проблесковые маячки и сирену, и резко затормозил. Чтобы избежать ДТП, водитель скорой применил экстренное торможение. Из-за резких перегрузок у девушки усилился болевой синдром. В итоге бригада остановилась, чтобы оказать ей экстренную помощь на месте, что задержало эвакуацию.
В настоящее время пациентка доставлена в больницу, где ей оказывается специализированная помощь. Минздрав Приморья призывает водителей уступать дорогу автомобилям скорой помощи и избегать опасных манёвров — от этого напрямую зависит жизнь и здоровье людей.
