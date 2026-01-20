Ребёнок поскользнулся и упал под машину в Оренбургской области
В Оренбургской области произошел инцидент с участием школьника и автомобиля. Об этом пишет Telegram-канал «Газета.Ru».
Водитель из Бугуруслана двигался со скоростью 30 км/ч, когда свернул на улицу Луговая. В этот момент мальчик решил перебежать дорогу в неположенном месте, но поскользнулся и упал прямо под колеса машины. Из-за скользкой дороги водитель не успел затормозить. Ребенка с ушибами доставили в больницу. Полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.
