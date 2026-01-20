В Хургаде закрыли пять пляжей из-за акулы
В Хургаде закрыли пляжи пяти отелей в районе Makadi Bay из-за появления акулы, которая патрулирует прибрежную зону и мешает купанию туристов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Под угрозой оказались пляжи Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach и Stella Makadi Hotels & Resorts. В последний раз подобный инцидент здесь происходил в сентябре 2025 года. Судя по видео, купающиеся туристы особо не боятся хищницы — в основном россияне наблюдают за ней с интересом, отмечая, что акула охотится на рыбу.
Ранее стало известно, что в США акула оторвала руку 54-летней женщине. Пострадавшей самой удалось выбраться на берег.
