Не менее 80 человек отравились продукцией пекарни в Перми

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Число отравившихся клиентов пекарни в Перми, по последним данным, составляет не менее 80 человек. Точное число уточняется, сообщил осведомлённый источник в беседе с РИА Новости.
Ранее управление Следственного комитета России по Пермскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об оказании небезопасных услуг, которые привели к массовым отравлениям клиентов пекарни. По данным Роспотребнадзора, речь идёт о точках продажи выпечки «Хлебница». Все пострадавшие попали в больницу с острыми кишечными инфекциями. Предварительно сообщается о выявлении у них возбудителя сальмонеллеза.
В настоящее время следователи проводят проверку, опрашивают персонал и пострадавших.
Отмечается, что в Перми представлены более 30 магазинов-пекарен «Хлебницы», многие из которых находятся в центре города.
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В настоящее время следователи проводят проверку, опрашивают персонал и пострадавших.
Отмечается, что в Перми представлены более 30 магазинов-пекарен «Хлебницы», многие из которых находятся в центре города.
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Анастасия Чинкова