Россиянин забыл змею в вагоне трамвая

12 февраля 2026, 10:52

В Екатеринбурге пассажир трамвая потерял маисового полоза по пути из зоомагазина

Фото: Istock/erllre

В Екатеринбурге пассажир общественного транспорта потерял маисового полоза во время поездки в трамвае № 15. Об этом сообщает Е1.