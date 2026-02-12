Достижения.рф

Россиянин забыл змею в вагоне трамвая

В Екатеринбурге пассажир трамвая потерял маисового полоза по пути из зоомагазина
Фото: Istock/erllre

В Екатеринбурге пассажир общественного транспорта потерял маисового полоза во время поездки в трамвае № 15. Об этом сообщает Е1.



ЧП произошло днём 11 февраля. Мужчина приобрёл змею в зоомагазине и направился домой на трамвае. Он поместил полоза под куртку — таким образом владелец пытался защитить питомца от холода. Когда екатеринбуржец вышел на своей остановке и осмотрелся, он обнаружил, что змея исчезла.

Длина маисового полоза составляет около 45 сантиметров. Пресмыкающееся не имеет ядовитых желёз и не угрожает здоровью окружающих. Владелец потерянной рептилии обратился к горожанам с просьбой помочь в поисках.

Ольга Щелокова

