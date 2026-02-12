Россиянин забыл змею в вагоне трамвая
В Екатеринбурге пассажир общественного транспорта потерял маисового полоза во время поездки в трамвае № 15. Об этом сообщает Е1.
ЧП произошло днём 11 февраля. Мужчина приобрёл змею в зоомагазине и направился домой на трамвае. Он поместил полоза под куртку — таким образом владелец пытался защитить питомца от холода. Когда екатеринбуржец вышел на своей остановке и осмотрелся, он обнаружил, что змея исчезла.
Длина маисового полоза составляет около 45 сантиметров. Пресмыкающееся не имеет ядовитых желёз и не угрожает здоровью окружающих. Владелец потерянной рептилии обратился к горожанам с просьбой помочь в поисках.
Ранее зоозащитник рассказал, как приспособить зоокафе к существованию в современном мире.
Читайте также: