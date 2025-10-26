«Не могу больше терпеть»: Россиянин избил девочку в метро за нецензурную брань
В метро Санкт-Петербурга мужчина ударил 14-летнюю школьницу кулаком в лицо. Инцидент произошёл после конфликта из-за нецензурной лексики. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
По информации очевидцев, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и вела себя вызывающе. Она вошла в вагон, заявила, что является ребёнком-инвалидом, и попросила уступить ей место. После этого школьница начала рассказывать подруге историю и активно использовать мат.
Мужчина сделал ей замечание. Несмотря на то, что девушка извинилась, это не остановило его. Пассажир грубо потребовал, чтобы она замолчала, а затем нанёс удар. После случившегося мужчина вышел из поезда на станции «Гостиный двор».
Супруга мужчины пояснила, что он больше не мог терпеть подобное поведение. По информации телеканала, мужчина-агрессор работает в сфере общественного транспорта.
