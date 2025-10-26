«Не могу больше терпеть»: Россиянин избил девочку в метро за нецензурную брань

26 октября 2025, 14:39

В метро Петербурга мужчина ударил школьницу из-за нецензурной лексики

Фото: Istock/spacedrone808

В метро Санкт-Петербурга мужчина ударил 14-летнюю школьницу кулаком в лицо. Инцидент произошёл после конфликта из-за нецензурной лексики. Об этом сообщает телеканал 78.ru.