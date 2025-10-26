Новосибирский дорожный хам устроил резню из-за отказа уступить дорогу
В Новосибирске на Бугринском мосту водитель проткнул ножом колесо чужой машины и напал на пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».
По словам женщины-водителя, её автомобиль двигался с разрешённой скоростью. Сзади подъехала другая машина. Её водитель начал сигналить фарами, чтобы ему уступили полосу. Однако автоледи не стала перестраиваться.
После этого мужчина прижал женщину к обочине, подошёл к её автомобилю и разрезал ножом покрышку. Затем он набросился с ножом на пассажира. После нападения злоумышленник скрылся на своём Mitsubishi Pajero.
Пострадавшие уже обратились в полицию. Сообщается, что компаньон пострадавшей попытался задержать нападавшего. Он открыл дверь внедорожника и начал снимать видео на телефон. Однако водитель Pajero быстро уехал.
