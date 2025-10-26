Новосибирский дорожный хам устроил резню из-за отказа уступить дорогу

26 октября 2025, 13:37

В Новосибирске водитель изрезал шины автомобиля и напал на людей с ножом

Фото: Istock/Animaflora

В Новосибирске на Бугринском мосту водитель проткнул ножом колесо чужой машины и напал на пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».