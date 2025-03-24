Самолет Су-25 потерпел крушение в Приморском крае

Крупный пожар происходит в элитном ЖК «Роза Росса» в центре столицы. Как уточнил Telegram-канал Mash, огонь полыхает на верхних этажах одного из зданий. Также сообщается о горении пентхауса стоимостью свыше миллиарда рублей на Зубовской улице в доме №7.