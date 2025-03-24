Самолет Су-25 потерпел крушение в Приморском крае

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Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморском крае при выполнении учебного полета, пилот жив, он успел катапультироваться. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Отмечается, что пилота успешно эвакуировали с места приземления, угрозы для его жизни и здоровья нет.
В ведомстве уточнили, что самолет выполнял полет без боекомплекта. Он рухнул в безлюдной местности. Разрушений на земле не зафиксировано.
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Элина Позднякова