Водителя автобуса после смертельного ДТП задержали в Крыму

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Водителя автобуса задержали после смертельного ДТП в Крыму, где погибли шестеро человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета России.
«Водитель автобуса задержан в качестве подозреваемого. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — сказано в материале.По информации следователей, водитель нарушил ПДД, врезавшись в стоявший на обочине грузовик. Известно, что 15 взрослых, а также восемь подростков госпитализированы с различными травмами. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и эксплуатации ТС, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Никита Кротов